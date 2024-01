Schnee, Eis und Kälte dominieren in Vogt

Die 46. Crosslaufserie Oberschwaben macht am Sonntag Station in Vogt. Es ist nach Blitzenreute der zweite von vier Läufen, „und der ist erfahrungsgemäß der am stärksten besetzte“, meint Roland Beer vom Ausrichter SC Vogt. Denn wer am ersten Lauf nicht teilnehmen konnte, aber dennoch um die Serienwertung mitlaufen möchte, muss am zweiten Lauf teilnehmen. Denn drei Wertungsläufe sind für die Serienwertung Pflicht. Die dritte Etappe ist in Birkenhard (28. Januar), das Finale in Bad Waldsee-Reute (25. Februar).

Die Zuschauer haben komplette Sicht auf die Strecke

Bis 2019 fand der Vogter Lauf in der Nähe des Skilanglaufparcours statt. Reichlich Schnee sorgte damals auf der reinen Waldstrecke vor dem Lauf für eine Hängepartie. Bis eine Woche vor dem Start war die Strecke aus Sicherheitsgründen gesperrt. Für 2020 musste eine Ausweichstrecke her. Die fand der SC Vogt auf einem Wiesengrundstück im Gewerbegebiet gegenüber dem Werksparkplatz des Aluminiumwerks Step-G. Geparkt werden kann im Gewerbegebiet oder bei der Sirgensteinhalle, wo auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dort ist auch die Siegerehrung.

Los geht’s am Sonntag mit den Jüngsten der Altersklassen U8 bis U12 (13.30 Uhr) über 500 Meter. Die U14 und U16 (13.45 Uhr) laufen über eine Strecke von 1,2 Kilometer. Im Jedermannscross und in den Altersklassen U18 und U20 (14 Uhr) werden sie Sieger auf einer Strecke von 3,6 Kilometern gesucht. Der Startschuss zum Hauptlauf fällt um 14.30 Uhr. Die leicht hügelige, zumeist aber flache 7,2 Kilometer lange Strecke ist sechsmal zu durchlaufen. Schnee, Eis und Kälte heißen die Gegner der Athleten. Der Winter hat auch in Vogt wieder Einzug gehalten. „Anders als im Wald können die Zuschauer den Lauf komplett verfolgen“, sagt Roland Beer. „Das ist optimal für einen Crosslauf.“

Die Vereinsgründung war „ein Lebenstraum“

Platz eins, drei, vier und fünf - Aimen Haboubi, Matteo Geninazza, Fabian Konrad und Robert Fülle vom Tomerdinger Leichtathletikverein (TLV) setzten in Blitzenreute ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz in Sachen Serienwertung. Das Ganze hatte etwas von Vereinsmeisterschaft. Von dem jungen TLV darf man bei den kommenden drei Läufen noch einiges erwarten. Trainer Jürgen Kerl gründete den TLV, der 151 Mitglieder zählt, im Oktober 2022 und erfüllte sich damit „einen Lebenstraum“. Dass die oben genannten Läufer einst für den SSV Ulm 1846 an den Start gingen und jetzt für den TLV auf Titeljagd gehen, betrachtet der TLV-Trainer als ganz normalen Vorgang. „Die Jungs wollten zusammen bleiben“, sagt der 53-Jährige. „Sie haben nach Veränderung gesucht. Alle Läufer gingen im Guten von Ulm.“ Kerl war selbst hochdekorierter Läufer und von 2016 bis 2019 Trainer der Langstreckenläuferin Alina Reh, die er zu mehreren deutschen Meistertiteln und Siegen bei Crosslauf-Europameisterschaften führte.

Das TLV-Läuferquartett zählt natürlich auch in Vogt zu den Favoriten. „Die vier laufen im Moment auf Augenhöhe“, sagt Kerl. „Das wird sicher wieder spannend.“ Der zweifache Seriengewinner (2016, 2017) und Sieger von Blitzenreute, Aimen Haboubi, sieht sich innerhalb seiner Mannschaft nicht als Favorit: „Es gibt viel Konkurrenz aus dem eigenen Team, was positive Energie freisetzt.“ Zum Streckenprofil in Vogt meint Haboubi: „Meine Stärke liegt in bergigem Gelände mit viel Matsch. Da, wo du viel Kraft brauchst.“ Das ist in Vogt nicht zu erwarten.

Spannung auch bei den Frauen

Bei den Frauen dürfte die Siegerin von Blitzenreute, Lisa Fuchs (Sport Haschko Team), erneut zu den Favoritinnen zählen. Die Ärztin dürfte am Sonntag aber in Jana Legler vom SSV Ulm 1846, der Zweiten von Blitzenreute, sowie Paulina Wolf von den TSV Reute Runners auf hartnäckige Konkurrenz stoßen. Alle drei haben für die Serienwertung gemeldet. Für Spannung ist also auch bei den Frauen gesorgt.

Nachmeldungen sind am Sonntag ab 12 Uhr bis 30 Minuten vor dem Start vor Ort noch möglich. Alle Informationen zur Crosslaufserie gibt es unter: www.crosslaufserie-oberschwaben.de.