Für die umstrittene geplante Kiesgrube bei Vogt im Altdorfer Wald gibt es nun zumindest rechtlich gesehen grünes Licht. Denn das Ministerium für Landesentwicklung in Stuttgart hat den neuen Regionalplan genehmigt. Dieser Plan ermöglicht Kiesabbau auf dem betreffenden Waldstück. Das Unternehmen Meichle und Mohr will jetzt ein Genehmigungsverfahren für einen dortigen Kiesabbau starten. Die Waldbesetzer kündigen indes weiteren Protest gegen das Vorhaben an.

Das Thema wird seit Jahren emotional diskutiert: Meichle und Mohr möchte in Grund bei Vogt auf einem elf Hektar großen Gebiet eine neue Kiesgrube mit einer Tiefe von bis zu rund 40 Metern erschließen. Der Kies aus Grund soll nach Grenis bei Amtzell transportiert werden und dort in der bestehenden Asphaltmischanlage weiterverarbeitet werden, weil die Kies–Vorräte in der bestehenden Grube in Grenis zur Neige gehen. Kies ist ein elementarer Rohstoff, mit dem Baustoffe hergestellt werden, zum Beispiel für den Bau von Häusern oder Straßen.

Kies–Unternehmen plant nächste Schritte

Im neuen Regionalplan, der unter anderem die Versorgung der Region mit Rohstoffen sicherstellen soll, ist das Waldgebiet bei Grund nun als mögliches Kiesabbaugebiet festgehalten. Im alten Regionalplan, der aus dem Jahr 1996 stammte, war das betreffende Gebiet noch als als Bereich für Forstwirtschaft vermerkt und vom Rohstoffabbau ausgenommen. Das Waldstück gehört dem Land Baden–Württemberg.

Das Unternehmen Meichle und Mohr hat die Waldfläche bereits gepachtet und will jetzt ins Genehmigungsverfahren starten. Wie Geschäftsführer Oliver Mohr auf SZ–Anfrage erklärt, müsse sein Unternehmen dafür zunächst verschiedene Gutachten in Auftrag geben. In diesen Gutachten werde unter anderem untersucht, welche Auswirkungen ein Kiesabbau in Grund auf Natur, Tiere und Wasser hat und mit wie viel Lärm und Staub zu rechnen ist.

Aktivisten sind enttäuscht und kündigen weitere Aktionen an

Mit den fertiggestellten Gutachten könne das Unternehmen dann beim Landratsamt eine Genehmigung für den Kiesabbau beantragen. Dies werde aber frühestens in zwei Jahren der Fall sein, denn die Erstellung der Gutachten brauche Zeit. Es dauert also noch eine ganze Weile, bis in dem betreffenden Waldgebiet Bäume gefällt werden könnten oder Bagger anrollen.

Kurz erklärt Was ist der Regionalplan? Der Regionalplan legt unter anderem fest, wo in der Region in den nächsten Jahren Gewerbe- und Wohngebiete entstehen dürfen, wie die Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt werden kann und wo oberflächennahe Rohstoffe wie etwa Kies und Sand abgebaut werden dürfen. Zuständig für die Erstellung des Regionalplans für die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis ist die Verbandsversammlung dieser Region. Diese setzt sich zusammen aus Kreistagsmitgliedern der genannten drei Landkreise. Die Verbandsversammlung hat die Aufgabe, den bestehenden Regionalplan fortzuschreiben, also in regelmäßigen Abständen an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Der bisher gültige Regionalplan für die hiesige Region stammte aus dem Jahr 1996. Im Sommer 2021 hat die Verbandsversammlung eine aktualisierte Fassung verabschiedet. Diese wurde dann vom Ministerium für Landesentwicklung in Stuttgart geprüft und vor wenigen Tagen genehmigt.

Die Aktivisten, die seit rund zweieinhalb Jahren in dem Waldgebiet Bäume besetzen und ein Baumhauscamp aufgebaut haben, wollen ihren Protest gegen die geplante Kiesgrube und gegen den Regionalplan fortsetzen, wie Samuel Bosch im Gespräch mit der SZ sagt. Sie seien enttäuscht, dass der Regionalplan mit nur wenigen Änderungen genehmigt worden sei, so Bosch. Aus Sicht der Aktivisten müsse der Plan komplett neu gemacht und klimaneutral werden. „Jetzt werden wir versuchen, auf das Planfeststellungsverfahren Einfluss zu nehmen“, sagt Samuel Bosch. Es werde weitere Aktionen der Aktivisten geben, sowohl in der Region als auch in Stuttgart.