Polizei sucht nach Unfall Geschädigten

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wolfegger Straße am Montag gegen 10.15 Uhr sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Das teilt die Polizei mit. Eine 83-jährige Opel-Fahrerin streifte den blauen Pkw beim Ausparken und brachte im Anschluss einen Zettel an der Windschutzscheibe an. Während sie zudem die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, fuhr der Geschädigte offenbar mit dem blauen Pkw davon. Dieser dürfte vorne links beschädigt sein. Der Besitzer des Wagens wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07529/971560 beim Polizeiposten Vogt zu melden.