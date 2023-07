Pastoralreferentin wechselt in die Nachbarschaft

Aufgrund ihrer Bewerbung wird Katharina Hischer ab Herbst Pastoralreferentin in den katholischen Kirchengemeinden St. Anna in Vogt und St. Magnus in Waldburg mit St. Cassian in Hannober. Die aus Bayreuth stammende Theologin war in den vergangenen beiden Jahren in der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ mit Amtzell, Achberg, Haslach, Pfärrich, Primisweiler, Roggenzell und Schwarzenbach tätig. Die Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen sieht die 43–Jährige als wichtigen Schwerpunkt ihres seelsorgerlichen Wirkens.

Nach ihrem Theologiestudium im Heimatbistum Bamberg und einem zweijährigen Kurs Medien und öffentliche Kommunikation fand sie eine Ausbildungsplatz zur Pastoralassistentin in der Diözese Feldkirch in Vorarlberg. Damals hatten viele deutsche Bistümer wegen zurückgehender Finanzen die Einstellung pastoraler Berufe gestoppt. Während des Pastoraljahrs an der Universität Innsbruck absolvierte Hischer den praktischen Teil in der Dornbirner Pfarre Haselstauden, wo sie anschließend drei Jahre als Pastoralassistenin wirkte.

Ab 2014 begleitete die Pastoralreferentin im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Pfarre Götzis auch die Vorarlberger Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und übernahm Beerdigungsdienste. 2021 wechselte Hischer dann als Pastoralreferentin in den Dienst der Diözese Rottenburg–Stuttgart. Die Seelsorgeeinheit „An der Argen“ war von ihrem Wohnort in der Gemeinde Hergatz aus schneller zu erreichen.