Um eine lebenslange Leidenschaft zu entfachen, braucht es oft nur einen Funken, ein einzelnes Erlebnis. Für Manfred Krämer kam dieser Moment im Jahr 1955, als der Ziegelfabrikant Viktor Spingler aus Winnenden die Familie auf ihrem Bauernhof in Oberschwaben besuchte. Und mit einem beeindruckenden Automobil vorfuhr.

Da Vater und Mutter jedoch draußen auf dem Feld beim Kartoffelstecken waren, wies der vierjährige Knirps dem Besucher den Weg. „Ich stand vor dem Beifahrersitz, hielt mich am Armaturenbrett fest, um etwas zu sehen und lotste den großen Mann in seinem silbernen Sportwagen über den Feldweg auf den Kartoffelacker“, berichtet Krämer. „Ja, das war meine erste Fahrt in dem Auto namens Porsche. Und ich werde sie nie vergessen.“

Noch immer mehr als 40.000 verkaufte 911er jährlich

Damals lag es noch in weiter Ferne, dass der Bauernbub später einmal die Porschebosse mit einem 911er–Modell Marke Eigenbau beeindrucken sollte. Dass er bis heute weit über die Region hinaus höchstes Ansehen als Fachmann für klassische Sportwagen genießt und, dass er seinen ungewöhnlichen Werdegang niederschreiben würde („Mein Weg durch die Porsche Welt“). Auf dem Kartoffelacker jedoch wurde der Grundstein gelegt für eine Faszination, die auch viele andere ungebrochen teilen.

Altes Werbeplakat von Porsche. (Foto: Porsche )

Aktuell feiert Porsche auf der IAA in München den 911er, der 60 Jahre alt wird. Eine Ikone, ein Mythos, wie es gerne heißt, von dem die Zuffenhausener jährlich noch immer mehr als 40.000 (plus fünf Prozent zum Vorjahr) verkaufen. Schon in seinen Anfängen ein technischer Wurf und in seiner Tropfenform von zeitloser Eleganz.

Nicht so grell wie die italienischen Renner und auch deshalb von hoher Akzeptanz in der Bevölkerung. Oder wie Porsche früher warb: „Keiner braucht ihn. Jeder möcht’ ihn“. Aber stimmt das auch heute noch? Zumindest am zweiten Satz der Werbung wachsen die Zweifel.

Porsche vom Schrottplatz

Die hatte Manfred Krämer damals gewiss nicht, er wünschte sich nichts sehnlicher als einen eigenen Porsche. Zunächst aber absolvierte der junge Mann Lehre und Meister zum Landmaschinenmechaniker, reparierte Mähdrescher und Traktoren. Einen Wagen der Luxusmarke Porsche gab sein Gehalt jedoch nicht her, also kaufte er sich vom Schrottplatz einen verkümmerten 911er in Irisch–Grün. Und legte Hand an.

Die Karosserie wurde demontiert, entrostet, geschweißt und neu lackiert, der Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Dann kam der große Moment. Und die Ernüchterung. „Sofort nach dem Drehen des Zündschlüssels erwachte der Sechszylinder Boxer mit einem heiseren Schrei.“ Zu heiser, zu kränklich, also justierte er Zündung und Vergaser und startete erneut. Mit Erfolg. „Jetzt harmonierte die Elfer–Musik mit dem fantastischen Beatles–Song, der aus meinem Kasettenrecorder klang: ,Here comes the sun. And I say it’s alright’“.

Manfred Krämer in seinem ersten Porsche 911. (Foto: Krämer )

Der Sound der Pilzköpfe vermengte sich mit der Stimme des Autos, die sich je nach Drehzahl und Fahrweise änderte, vom kehligen Röcheln bis zum kreischenden Sägen. Den optimalen Lenkeinschlag auf kurvigen Strecken gefunden und die Scheu abgelegt, stieg die Lust am Tempo, was Wachsamkeit und Willensstärke erforderte, damit die „Heckschleuder“ nicht den Grenzbereich verließ. „Die Belohnung dafür war der Fahrspaß, wenn ich meinen Porsche immer schneller durch den Kurvendschungel bei uns im schönen Allgäu bewegen konnte.“

Käfer–Motor im Porsche-Heck

Technik, Kraft und Emotion — dieser Dreiklang machte den 911er zum Synonym für den deutschen Sportwagen. Für die Verbindung von Mobilität und Geschwindigkeit. Oder wie Krämer im Gespräch erklärt: „Schneller, besser, schöner.“ Aber nicht unantastbar.

Dem 911er wurde immer wieder sein Ende prophezeit, mal galt der Heckantrieb als verfehltes Konzept, mal bereiteten hohe Abgasnormen auf dem US–Markt Sorgen. Und in den 1970er–Jahren führten Ölkrise und Inflation ins Tief, die Parallelen zu heute sind augenfällig. Schließlich hieß es: „Mit Sportwagen ist kein Geld mehr zu verdienen.“ Und Manfred Krämer konnte sich seine grüne Diva nicht mehr leisten.

Da hatte der schwäbische Tüftler eine Idee: Er baute den Sechszylindermotor aus — und platzierte stattdessen einen Käfer–Motor ins Heck. Dadurch fiel zwar die Leistung ins Bodenlose, aber auch der Spritverbrauch. „Das entlastete meinen Geldbeutel enorm — und ich hatte trotzdem einen Porsche.“ Der zudem Furore machte.

Jüngster Meister in der Porsche-Motorenabteilung

Denn an einem Sommertag landetet er auf der Heimreise eher zufällig vor den Werkstoren von Porsche in Zuffenhausen. Bewunderte dort die vielen Sportwagen auf dem Parkplatz und las auf einem Plakat: „Kommen Sie zum Porsche–Team“. Als der Pförtner ihn fragte, wohin er denn wolle, schoss es aus dem 25–Jährigen spontan heraus: „Zur Personalabteilung!“

Sein 911er, pardon VW–Käfer, hatte da schon Aufsehen erregt, plötzlich standen Personalchef, Produktionsvorstand und Qualitätschef um den Wagen und bewunderten den kreativen Bausatz. Einige Wochen später fing Krämer als jüngster Meister in der Porsche–Motorenabteilung an.

Der Porsche sei ein Käfer

Porsche plus Käfer, das mag zwar ungewöhnlich klingen, ist es aber gar nicht. Denn der VW–Käfer, mit luftgekühltem Vierzylinder-Boxermotor und Heckantrieb, wurde ab 1934 maßgeblich von Ferdinand Porsche entwickelt, der nach Kriegsende genauso wie sein Sohn Ferry kurzzeitig in Haft geriet. Sein Chefkonstrukteur Karl Rabe forcierte derweil das Projekt VW–Sport, bereits im April 1946 wurde der „Porsche Sportwagen Typ 64“ zugelassen.

Der Porsche ist ein Käfer. Und der Käfer ist ein Porsche. Da gibt es keine Diskussion. Manfred Krämer

Wenig später begann unter Ferry Porsche die Entwicklung des Porsche 356 — ein aus Volkswagen-Bauteilen konstruierter Sportwagen für die Serienproduktion. „Der Porsche ist ein Käfer. Und der Käfer ist ein Porsche“, sagt Manfred Krämer. „Da gibt es keine Diskussion.“

Manfred Krämer (Foto: Grupe )

Die Verknüpfung zwischen Masse und Exklusivität, auch sie verhalf Porsche zum Ruf des sozialverträglichen Sportwagens. Der auf dem Weg zum Bäcker eine genauso gute Figur macht wie auf der Rennstrecke. In dem die Leute, bisweilen unbewusst, die Linie erkennen vom Käfer über den 356er bis zum 911er. Und sei es aus der Nostalgie heraus, in Erinnerung an eine Zeit, als Industrie, Popkultur und Politik in Rausch und Turbulenzen gerieten. Als das Versprechen von Mobilität und Wohlstand erfüllt wurde, wenn auch für die einen mehr, als für die anderen.

Vom Peugeot- zum Porsche-Autohaus

Fünf Jahre lang war Manfred Krämer in Zuffenhausen Teil dieser Geschichte. Seine Frau fühlte sich im Raum Stuttgart aber nicht wohl, also zog es auch ihn, geboren in Weingarten, zurück in die Heimat. In Bad Wurzach übernahm er ein Peugeot–Autohaus, doch sein Obermeister bei Porsche unkte schon beim Abschied: „Mein lieber Freund, so wie ich dich einschätze, ist dein Hof bald gut gefüllt mit Porsche.“ Und so sollte es kommen.

Unter den Liebhabern klassischer Modelle sprach sich schnell herum, da ist jetzt jemand, der kann was, der kann Porsche. Später folgte der Neubau von Krämer Sportwagen in Vogt, die Söhne Manuel und Philipp führen das Lebenswerk fort, pflegen und erweitern den vielseitigen Kundenstamm.

„Es gibt zwei Fraktionen“, erklärt Ingo Aust vom Porsche Club Südwest, der einen 911er–Carrera von 1985 fährt. „Ich will Fahrspaß. Wir leben diese Autos.“ Und die zweite Fraktion? „Die sieht den 911er als Wertanlage. Die polieren das Auto bis zum Exzess und stellen es in die Garage. Dann kann ich auch ins Porschemuseum gehen.“ Aber gehören die Spritschleudern bald nicht alle ins Museum?

Das Auto wird nicht mehr die Mobilität definieren, aber es bleibt Teil davon. Stefan Carsten

Auf der IAA wird der 911er gefeiert, Verbrenner verkaufen sich in Deutschland noch gut, E–Autos eher mau. Das wird aber nicht so bleiben, darin sind sich die Experten einig. Ansonsten herrscht viel Unsicherheit über die Zukunft des Automobils.

Porsche muss neuen Weg einschlagen

Stefan Carsten vom Zukunftsinstitut in Frankfurt sagt der „Schwäbischen Zeitung“: „Das Auto wird nicht mehr die Mobilität definieren, aber es bleibt Teil davon.“ Carsharing, E–Scooter, E–Bikes, ÖPNV und autonomes Fahren wachsen, auch auf dem Land.

Die Autohersteller hadern mit dem Paradigmenwechsel, der erschwert wird durch neue Statussymbole, angefangen vom E–Lastenfahrrad für 15.000 Euro bis zum Tesla–Konkurrenten. „Es wird trotzdem Nischen geben“, sagt Carsten. Die auch Premiumautos mit ihren digitalen Diensten ausfüllen können. Das Auto, als multifunktionales und umweltfreundliches Mobilitätspaket, ähnlich einem Smartphone, ein hochmodernes Büro auf vier Rädern, das auch noch Vergnügen bereitet.

Die E–Mobilität fängt an zu reifen, das wird was. Manfred Krämer

Porsche schlägt diesen Weg mit dem Taycan ein, der in Form und Leistung an seine Vorgänger andockt, der mit Elektromotor von 0 auf 100 in drei Sekunden beschleunigt. „Das ist Irrsinn“, sagt Manfred Krämer, um direkt einzuschränken. „Porsche ist eine Entwicklungsfirma. Was dort entsteht, findet sich später in kleinen Autos wieder.“

Früher, etwa beim Turbo oder der digitalen Steuerung, aktuell entwickeln die Schwaben eine neue Batterietechnik. „So neutralisiert sich der Irrsinn wieder“, erklärt Krämer, der überzeugt ist: „Die E–Mobilität fängt an zu reifen, das wird was.“

Allerdings nicht beim 911er. Porsche will ihn, solange es geht, nicht elektrifizieren. Das wäre wohl auch unpassend für ein Auto, das wie ein alternder Rockstar klingt, das aus der Kehle röchelt, kreischt und manchmal heiser wird. Das niemand braucht, aber immer noch viele möchten.