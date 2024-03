Kulturteam in Vogt will neu starten und sucht Mitstreiter

Vier Jahre lang hat es in Vogt keine Kulturveranstaltungen im Flammenhof mehr gegeben. Jetzt will das „Kunst & Kultur“-Team wieder durchstarten. Um erneut Konzerte, Theateraufführungen und Angebote für Kinder organisieren zu können, braucht die Gruppe aber Verstärkung.

Rund 30 Jahre lang gab es im Vogter Flammenhof - einem Gebäude, das der Gemeinde gehört - ehrenamtlich organisierte Kulturveranstaltungen. Doch dann bremste erst die Corona-Pandemie das lokale Kulturprogramm aus und kurz darauf der zu kleine Kindergarten. Weil die Kinderzahlen in der Gemeinde stiegen, musste im Sommer 2021 eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden. Und die zog in den Flammenhof ein.

Es gibt bereits Ideen

Jetzt ist ein neuer Kindergarten gebaut, und der Flammenhof stünde wieder als Ort für Musik, Comedy und Kinderprogramm zur Verfügung. „Wir haben von Bürgermeister Peter Smigoc grünes Licht bekommen - der Flammenhof soll der Allgemeinheit als Veranstaltungsort erhalten bleiben“, sagt Frank Völkel vom „Kunst & Kultur“-Team. Doch bevor sich das Team in die Arbeit stürzt, muss noch ein Ziel erreicht werden, nämlich „einige Leute für unsere Sache zu gewinnen“, wie Völkel sagt.

Denn das Team von Ehrenamtlichen besteht derzeit noch aus vier Personen. Und das sei eine zu geringe Personaldecke für zukünftige Projekte, wie es Gerd Maier in einem Text formuliert, der im Gemeindeblatt erschienen ist. „Gute Ideen für erste Veranstaltungen wurden bereits diskutiert, und das Team ist in den Startlöchern für einen Neustart“, heißt es in diesem Text.

Um was sich das Team kümmern muss

Kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, bedeute aber auch Arbeit. So müsse das Team unter anderem ein Programm planen, Verträge aushandeln, Kartenverkauf und -reservierungen organisieren, den Raum herrichten, aufräumen und reinigen, sich um Werbung kümmern und vieles mehr.

Wer beim „Kunst & Kultur“-Team mitmachen oder sich über dessen Engagement informieren möchte, kann sich melden bei Frank Völkel, Telefon 0171/2453499; Gerd Maier, Telefon 07529/3664, und Sonja Schank, Telefon 0176/54411101, oder per Mail an [email protected]. Das nächste Treffen der Gruppe findet am 15. April um 19 Uhr im Da Franco statt.