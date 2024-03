Der Klimaaktivist Samuel Bosch aus der Waldbesetzung bei Vogt im Altdorfer Wald muss ab Donnerstag für drei Wochen in den Jugendarrest. Dazu wurde der 21-Jährige im vergangenen Herbst vor dem Landgericht Augsburg wegen übler Nachrede verurteilt.

Aktivisten kritisierten Waldrodung bei Augsburg

Gemeinsam mit zwei weiteren Aktivisten hatte Bosch im Oktober 2022 ein Banner an der Gebäudefassade der Regierung von Schwaben in Augsburg angebracht. Darauf stand zu lesen: „Lohwald-Rodung genehmigen trotz laufender Gerichtsverfahren? Frech!“, wie Samuel Bosch selbst in einer Mitteilung schreibt.

Das Banner habe sich auf die Rodung eines Bannwalds für die Erweiterung eines Stahlwerks bei Biberbach in der Nähe von Augsburg bezogen. Außerdem hatten die Aktivisten dem damaligen Regierungspräsidenten Erwin Lohner vorgeworfen, den Lohwald zu „verhökern“.

Anwalt findet Urteil „überzogen“

Den dreiwöchigen Jugendarrest wird Samuel Bosch am Donnerstag, 14. März, in Göppingen antreten. Dort befindet sich eine der beiden baden-württembergischen Jugendarresteinrichtungen.

Der Jugendarrest ist konzeptionell zwischen Erziehungsmaßregeln und Jugendstrafe angesiedelt, hat jedoch nicht die Rechtswirkungen einer Haftstrafe, wie auf der Internetseite des Landes-Justizministeriums erklärt wird. Charlie Kiehne, die ebenfalls als Aktivistin in der Baumbesetzung aktiv ist und auch bei der Aktion in Augsburg beteiligt war, wurde zu einer Woche Jugendarrest verurteilt.

Klaus Schulz, Anwalt von Bosch und Kiehne, wurde nach Verkündung des Urteils in einer Mitteilung der Aktivisten mit dem Statement zitiert, das Urteil sei aus württembergischer Sicht „definitiv überzogen“. Samuel und Charlie seien kaum vorbestraft. „Ich schätze, das ist im Strafmaß fast Faktor drei im Verhältnis zu Baden-Württemberg“, so Schulz.