Kandidaten der Grünen für den Wahlkreis 4

Bündnis 90/Die Grünen haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert. Der Wahlkreis 4 hat fünf Mandate und es können sieben Kandidaten aus Vogt, Waldburg, Wolfegg, Bodnegg, Grünkraut und Schlier aufgestellt werden. Die sieben Listenplätze wurden mit vier Frauen und drei Männern besetzt.

Angeführt wird die Liste von Carmen Kremer. Sie ist seit 2019 Kreisrätin und möchte sich weiter für die Gesundheitspolitik, hier besonders für die hausärztliche Versorgung im Landkreis, Mobilität und den Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft einsetzten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Der Kreistag muss weiblicher, jünger und vielfältiger werden“, so Kremer. Derzeit liege der Frauenanteil bei etwas über 19 Prozent. Weiter setzten sich alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Mobilitätswende, den Zusammenhalt in der Gesellschaft, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Energiewende ein, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Gewählt wurden: Carmen Kremer, Vogt; Moritz Haag, Vogt; Laura Pölloth, Schlier; Frank Sauter, Bodnegg; Christa Gnann, Grünkraut; Tilman Steinert, Waldburg und Heidi Heist, Grünkraut.