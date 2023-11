HCL Vogt feiert den ersten Saisonsieg

Die Handballer des HCL Vogt haben im fünften Saisonspiel der Bezirksklasse zum ersten Mal gewonnen. Gegen die SG Ailingen-Kluftern gewann Vogt zu Hause mit 24:18 (12:5). Nachdem der HCL in dieser Saison schon mehrfach hohe Führungen verspielt hatte, brachte er dieses Mal den Sieg nach einer ganz starken ersten Halbzeit auch ins Ziel.

Im Rückraum war der HCL laut Mitteilung wieder besser besetzt. Weil zuvor in der Allgäutorhalle die Mini-Talentiade war, waren viele junge Handballerinnen und Handballer auf den Rängen, die den HCL gegen die SG Ailingen-Kluftern anfeuerten. Vogt legte auch sehr gut los, konterte das schnelle 1:0 der Gäste und ging durch zwei Treffer von Stephan Culjak in Führung. Zweimal glich die SG noch aus, dann zog Vogt davon. Die Abwehr funktionierte, zudem hielt Torwart Dominik Schmucker einige Bälle. Der HCL schraubte den Spielstand kontinuierlich nach oben und führte zur Pause verdient mit 12:5. Ailingen-Kluftern hatte mehrfach minutenlange Phasen ohne eigenen Treffer.

Direkt ein weiteres Heimspiel

Nicht nachlassen war die Devise des HCL-Trainerteams Lars Gmünder/Ivan Culjak für die zweite Halbzeit. Zu Beginn sah es aber fast danach aus, als würde Vogt den Vorsprung tatsächlich wieder hergeben. Schnell stand es nur noch 14:10 ‐ die Hälfte des Vorsprungs war schon nach wenigen Minuten weg. Doch dieses Mal meisterte der HCL die schwierige Phase und legte dann wieder selbst Tore nach. Die Vogter hielten den Vorsprung konstant bei vier bis sieben Treffer und gewannen letztlich verdient mit 24:18. Dadurch zogen sie in der Tabelle an Ailingen-Kluftern vorbei auf Rang sieben, die SG ist Zehnter. Das nächste Heimspiel des HCL ist bereits am Samstag (18 Uhr). Dann kommt der TSV Lindau in die Allgäutorhalle.

HCL: S. Khater, Schmucker; Culjak (12/3), Geyer (5), Steinhauser (2), S. Buemann (2), Feldhofer (1), M. Khater (1), Mayer, Schäle, Hecker, Hecht.