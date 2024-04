Freie Wähler stellen Liste für Kommunalwahl im Wahlkreis Vogt auf

Mit einer vollen Liste treten die Freien Wähler im Wahlkreis Vogt zur Kreistagswahl am 9. Juni im Landkreis Ravensburg an. Die Nominierungsveranstaltung, die am 22. Februar im Gasthaus zur Post in Wolfegg stattfand, markierte einen bedeutenden Schritt für die politische Zukunft der Region.

Neben Peter Smigoc aus Vogt und Katja Liebmann aus Bergatreute (Bürgermeisterin in Schlier), die bereits im Kreistag für die Freien Wähler vertreten sind, wurden weitere engagierte Kandidatinnen und Kandidaten nominiert: Manfred Bottlinger aus Grünkraut, Annette Dämpfle aus Waldburg, Christof Frick aus Bodnegg, Stefan Schüle aus Schlier und Ludwig Speidler aus Wolfegg. Mit einem breiten Spektrum an Hintergründen und Fachkenntnissen sind sie bereit, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises Vogt auf Landkreisebene zu vertreten.