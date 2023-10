Seit einigen Wochen herrscht im Vogter Kindergarten Zauberturm ein enormer Personalmangel. Viele der Kinder können nicht wie gewohnt betreut werden. Das stellt berufstätige Eltern vor Probleme. Jetzt haben sich die Eltern vor dem Rathaus zu einer Protestaktion versammelt, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Am Montagmorgen steht eine Mutter mit ihrem 4 Jahre alten Kind vor dem Kindergarten Zauberturm. Doch statt spielender Kinder findet sie nur eine verschlossene Tür vor. Weil es dort im Moment zu wenig Erzieherinnen gibt, muss der Kindergarten auch heute geschlossen bleiben. Wieder kann das Kind nicht mit seinen Freunden spielen. Und wieder kann die Mutter ihrer Arbeit nicht nachgehen.

Eltern müssen Zuhause bleiben

Eine Situation, die sowohl für die Eltern, als auch die Kinder des gemeindeeigenen Kindergartens Zauberturm immer drastischer wird. Denn wenn der Kindergarten geschlossen ist, müssen die Kinder bei den Eltern Zuhause betreut werden. „Einige der Eltern treten deshalb ihre Arbeit nicht mehr an“, sagt Elternbeiratsvorsitzende Caroline Stein in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und weiter:

Irgendwann ist das Verständnis des Arbeitgebers einfach aufgebraucht. Caroline Stein

An fast 20 Tagen habe der Kindergarten seit den Sommerferien nur eine Notbetreuung anbieten können. Die Erzieherinnen könnten sich an solchen Tagen um maximal 15 Kinder aus den drei Gruppen kümmern, sagt Caroline Stein. Zusätzlich reduzierte der Kindergarten seine Öffnungszeiten und verhängte einen Aufnahmestopp für neue Kinder. Bereits erteilte Zusagen wurden revidiert.

Schuld an der Situation sei die Kündigung von drei Erzieherinnen, darunter auch die Leiterin der Einrichtung. Bei den Eltern sei die Verzweiflung groß, so die Elternbeiratsvorsitzende. Doch auch die Kinder sind Leidtragende. Ausflüge in den Wald oder auf einen nahegelegenen Spielplatz fallen aus, und für die Vorschulkinder entfällt die Förderung und Vorbereitung auf den Schulbeginn.

Situation eskaliert

Als die Eltern vergangenen Montag die Nachricht erreichte, dass der Kindergarten an diesem Tag geschlossen bleibt, riefen sie zu einer spontanen Protestaktion vor dem Rathaus auf. Mit Plakaten wollten sie auf ihre Lage aufmerksam machen. Vor Ort suchten die Eltern das Gespräch mit Bürgermeister Peter Smigoc. Der Bürgermeister habe gesagt, ihm sei das Anliegen äußerst wichtig, berichtet Caroline Stein.

Wie es für den Kindergarten weitergeht, sei bisher noch unklar. Sollten sich keine neuen Betreuer finden, stehe der Kindergarten Zauberturm im kommenden Jahr womöglich ohne Erzieher und damit auch ohne Leitung da, so Caroline Stein.