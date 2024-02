Seit rund 60 Jahren wird im Altdorfer Wald Kies abgebaut. Doch noch nie hat das Thema so sehr für Diskussionen gesorgt wie in den vergangenen Jahren. Der Auslöser: In Grund bei Vogt soll eine neue Grube entstehen.

Die Fronten scheinen verhärtet: Klimaaktivisten und Anwohner wollen die Kiesgrube verhindern.

Ihnen gegenüber steht das Unternehmen Meichle und Mohr, das auf den Abbau drängt – und auf den Kiesbedarf in der Region verweist.

Im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung" erklären beide Parteien ihre Beweggründe.

HIER IM VIDEO:

SZ-Volontärin Lea Dillmann war zunächst selbst gegen die neue Kiesgrube. Doch im Laufe der Recherche hat sie ihre eigene Position hinterfragt.

HIER IM VIDEO:

So wahrscheinlich ist der Kiesabbau

Der sogenannte Regionalplan sieht vor, dass im Altdorfer Wald eine dritte Kiesgrube entstehen soll. Aktuell prüft das baden-württembergische Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen den Plan auf Rechtsfehler. Unter Experten gilt seine Genehmigung als sehr wahrscheinlich.

Verfasst wurde er vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Dieser setzt sich aus 56 Vertretern der Kreistage Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen zusammen.

Am neuen Regionalplan hängt nicht nur der Kiesabbau

Die Aufgabe des Regionalverbandes ist es unter anderem sicherzustellen, dass die Region mit genügend Rohstoffen wie Kies versorgt ist. Im Regionalplan sind aber auch zukünftige Wohn- und Gewerbegebiete vermerkt.

Die Besonderheit beim Regionalplan: Er gilt in der Regel für mehrere Jahrzehnte. Der noch gültige Regionalplan Bodensee-Oberschwaben stammt aus dem Jahr 1996.

Der neue Regionalplan soll noch in diesem Jahr genehmigt werden. Allerdings könnte er selbst dann noch scheitern. Denn danach sind Klagen möglich. Etwa von den Naturschutzverbänden BUND und Nabu.

BUND und Nabu kritisieren geplanten Abbau

Auf Anfrage von Schwäbische.de warnen die beiden Verbände davor, dass das Ökosystem des Altdorfer Waldes durch den Kiesabbau überfordert werden könnte.

Die Verbände kritisieren, dass der Regionalverband davon ausgehe, dass der Kiesbedarf in den nächsten Jahren gleich bleibe. Dabei sei es möglich und dringend notwendig, den Bedarf an Kies zu senken. Der gegenwärtige Bedarf könne "durch mehr Bauen im Bestand statt Neubauten, eine vermehrte Nutzung von Recycling-Baustoffen und den Ersatz von Kies durch Holz und Lehm" aufgefangen werden.

Außerdem habe der neue Regionalplan Umweltaspekte überhaupt nicht berücksichtigt. Sollten diese Aspekte auch im finalen Regionalplan nicht berücksichtigt werden, könnte es zu einer Klage des BUND kommen.