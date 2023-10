Vierfach Gold für SV Welfen Weingarten

Im Vorjahr war Alexandru Stefanoiu noch bei der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft der Jugend mit Platz vier denkbar knapp am Sprung in die Medaillenränge gescheitert. In diesem Jahr sollte es aber klappen! Er holte sich kürzlich an einem Sonntag den Sieg in der Königsklasse U19A, nach einem packenden Fünf-Satz-Krimi gegen den Vogter M. Edel. Doch damit nicht genug: Stefanoiu war mit seinem Teamkameraden David Panis zudem im Doppel U19A nicht zu bezwingen und sicherte sich hier seine zweite Goldmedaille.

Das gleiche Kunststück gelang Franz Blick in der U19B-Klasse. Im Einzel schlug er im Finale den Vogter J. Pfiffner und im Doppelwettbewerb siegte er mit Dennis Blotor (auch SV Welfen) gegen das Brüder-Doppel Witulski (SV Ettenkirch), um sich die zweite „Goldene“ abzuholen.

Im U19 Doppel-Wettbewerb der Mädchen errang Svenja Bareth (SV Welfen) an der Seite von Linda Jäger (SC Vogt) zudem die Silbermedaille.

Abgerundet wurde das hervorragende Ergebnis der Welfen-Kids durch eine weitere Medaille für Alex Stefanoiu. Mit Mixed-Partnerin Stella Joos (SV Deuchelried) musste er sich nur im Endspiel den Kißleggern Bernhart/Schmid geschlagen geben und durfte auch noch „Silber“ mit nach Hause nehmen.