Viele Frauen unterschiedlicher Nationen tauschen sich aus

Zum wiederholten Male hat die Diakonie Oberschwaben-Allgäu-Bodensee in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Ravensburg ein Internationales Frauenfrühstück organisiert. Anlass der Veranstaltung waren die Wochen der internationalen Nachbarschaft in Ravensburg und die bundesweite Interkulturelle Woche.

Die Besucherinnen des wöchentlichen Sprachcafés waren erneut an den Planungen und Vorbereitungen des Frühstücks beteiligt. Andere Frauen mit Migrationsgeschichte, denen es noch an Kontakten und Austausch fehlte, als auch einheimische Frauen, die sich für Interkulturelle Begegnung begeistern, erwartete am Montagmorgen ein schön geschmückter und liebevoll hergerichteter Lesesaal.

Neben Brezeln, Brötchen, Käse und Marmelade wurde das Buffet über kulinarische Köstlichkeiten der Gäste bereichert. Auch nach dem offiziellen Beginn um 9.30 Uhr füllte sich der Lesesaal weiter und bot am Ende Platz für rund 40 Personen und angeregte Gespräche. Dank einer großen Weltkarte, auf der man seine Herkunft mit einem Fähnchen markieren konnte, wurde deutlich, wie viele Frauen aus Afghanistan zum Frühstück gekommen waren. Weitere Frauen kamen, neben den gebürtigen Deutschen, aus der Türkei, der Ukraine und Syrien. Auch Frauen mit bulgarischen, pakistanischen und thailändischen Wurzeln hatten sich in der Stadtbibliothek eingefunden und waren gespannt auf die neue Erfahrung. Genauso vielseitig wie die Frauen war auch das Buffet, und man tat sich nicht leicht daran, all die verschiedenen Speisen zu probieren, ohne vorher satt zu werden.

Den Abschluss der Veranstaltung machte ein Kennenlern-Bingo, wodurch man dann auch die Frau vom Nachbartisch endlich danach fragen konnte, ob sie denn ein Instrument spiele, oder im selben Monat Geburtstag habe. Heraus stachen das Einzelkind und die Vegetarierin, was ein paar spannende Details über die anwesende Gesellschaft bot.