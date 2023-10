Verleihung des Siegels „Gesunde Schule“

Bereits zum dritten Mal wurde das Siegel „Gesunde Schule“ an Schulen im Landkreis Ravensburg verliehen. In diesem Jahr erhielten zwölf Schulen die Auszeichnung für ihr besonderes Engagement in der Gesundheitsförderung und Prävention.

Die feierliche Überreichung der Siegelschilder fand im Studienkolleg St. Johann Blönried statt, das selbst zu den prämierten Schulen zählt. Rund 80 Gäste waren vor Ort, unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der ausgezeichneten Schulen und deren Gemeinden, sowie Netzwerkpartnerinnen und -partner aus dem Bereich der schulischen Gesundheitsförderung und Prävention. Die Übergabe der Siegelschilder und Wertgutscheine durch Landratsstellvertreter Andreas Honikel-Günther wurde begleitet durch Lobreden, die besondere Konzepte der Schulen hervorhoben. Gelobt wurden schulische Angebote, die von Schülerinnen und Schülern aktiv mitgestaltet werden, die Eltern beteiligen und klassenübergreifend konzipiert sind. Außerdem gab eine bunte Posterausstellung Einblick in die schulische Arbeit. Das Spektrum der prämierten Schulen reicht von Grund- und Realschulen über Gemeinschaftsschulen, Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen und ein Gymnasiu.

Ausgezeichnet wurden im Einzelnen: Eugen-Bolz-Grundschule Mochenwangen, Grundschule Eintürnen, Realschule Bad Waldsee, Realschule Ravensburg, Josia-Schule Isny, Gemeinschaftsschule Bergatreute, Geschwister-Scholl-Schule Weingarten, Realschule Kißlegg, Schule am Schlosspark Aulendorf, Schule St. Christina ‐ SBBZ ‐ Lernen, Schule am Martinsberg Weingarten, Studienkolleg St. Johann Blönried. Auszeichnungen gab es für die Bereiche „Bewegung“, „Ernährung“, „seelische Gesundheit“, „Suchtprävention, „Gewaltprävention“, „Medienkompetenz“, „Körperbewusstsein und Sexualität“ sowie „Gesundheit am Arbeitsplatz“.

Das Siegel „Gesunde Schule“ wird alle drei Jahre unter Federführung des Gesundheitsamts des Landkreises Ravensburg verliehen. Die 25 Jurymitglieder aus über 15 Organisationen bringen themenspezifische Fachkompetenz mit. Das Siegel Gesunde Schule ist beispielhaft für übergreifende Zusammenarbeit, um gemeinsam gesundes Aufwachsen im Landkreis Ravensburg zu fördern, wie Andreas Honikel-Günther hervorhob.