Verleihung des Preises Gesunde Schule

Schon zum dritten Mal in Folge konnte sich die Realschule Bad Waldsee die Auszeichnung in Bronze für ihr Engagement im Bereich Suchtprävention des Projektes „Gesunde Schule“ sichern.

Die Realschule Bad Waldsee engagiert sich in besonderem Maße im Bereich der Suchtprävention, in dem zum Beispiel jährlich in der achten Klasse eine Themenwoche „Suchtprävention“ stattfindet. Hier lernen unsere Schüler, im Alltag stark zu sein und werden darin bestärkt, sich gegen Drogen zu entscheiden. So erfahren die Schüler zum Beispiel mithilfe von Brillen am eigenen Leib, warum man nicht alkoholisiert Auto fahren sollte und werden von der Polizei zum Thema Drogenkonsum sensibilisiert.

Auch nehmen wir jährlich am bundesweit stattfindenden Wettbewerb „Be smart ‐ don’t start“ der BzgA teil, der die Schüler dazu ermutigen möchte, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen.

Zusätzlich findet an unserer Schule von Klasse fünf bis sieben das Projekt „Lions Quest“ statt, das nicht nur den Zusammenhalt in der Klasse fördert, sondern auch die Schüler befähigt, für ihre eigene Meinung und Gesundheit einzustehen.

Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung und bleiben am Ball. Denn nur gemeinsam sind wir stark.