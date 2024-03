Vereinigte Schützengesellschaft Bad Waldsee e.V.

Am Samstag den 16.03.2024 hielt die VSG ihre Jahreshauptversammlung für das Jahr 2023 im Schützenhaus am Möserweg ab. Der 1. Vorsitzende Thomas Bäurer eröffnete die Versammlung und gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Besonders zu erwähnen ist hierbei die Sportlerehrung der Stadt Bad Waldsee. Geehrt werden Sportler, die bei den Deutschen Meisterschaften min. einen 6 Platz oder bei den Landesmeisterschaften einen 3. Platz erreicht haben. Von der VSG wurden Nils Friedmann, Julian Kumpf, Hermann Gütler, Nicola Harr, Sarah Geng, Sarah Brauchle, Corinna Jungnitz und Melanie Wegerer geehrt. Auch für den größten Mitgliederzuwachs wurde die VSG beim Bezirksschützentag in Fenken geehrt. Die Mitgliederanzahl ist von 246 auf 266 Mitglieder angestiegen.

Die Jugendleiterin Sarah Brauchle war voller Lobes ihrer Jungschützen, die wie jedes Jahr hervorragende Leistungen bei den Meisterschaften erreichten. Ganz besonders stolz können wir auf unsere Jungschützin Pauline Brauchle sein, die schon das 3. Jahr für den Verbandskader in Ruit nominiert wurde. Der VSG gelang es zum 7. Mal den Meistertitel in der höchsten Liga der Bezirksliga zu sichern. Gratulation an die Schützen Nicola Harr, Pauline Brauchle, Katharina Fesseler, Marcel Laplace und Sarah Geng.

Erfreuliches wusste auch Igor Franz in seinem Sportjahresbericht für 2023 über die hervorragenden Leistungen zu berichten. Bei den Landesmeisterschaften konnte Hubert Schmid in der Kategorie Unterhebel Western den 11. Platz erreichen. Zudem waren unsere Schützen an vielen Veranstaltungen wie z.B. dem Osterschießen, Wild- und Geflügelschießen etc. sehr erfolgreich.

Bei den Wahlen wurden Nico Sichtermann - 2. Vorsitzender, Ralph Troll - Schatzmeister, Sarah Brauchle - Jugendleiterin, Sabine Dietenberger - 2. Beisitzerin, in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Für das Jahr 2023 konnten 7 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Für 25 Jahre - Manfred Knörle, Erwin Fimpel und Arno Wachter.

Für 40 Jahre - Michael Mayer, Christoph Kränzl und Robert Wolf sen.

Für 50 Jahre - Ernst Bendel.

Mit einem Dank an die gesamte Mannschaft schloss der 1. Vorsitzende Thomas Bäurer die Versammlung.