Verein Wanderreiten in Oberschwaben wählte Vorstand neu

Der Verein Wanderreiten in Oberschwaben bis zum Bodensee mit Sitz in Weingarten bestätigte Mitte November in Reute seine Vorstandschaft und wählte drei Beisitzer neu. Katrin Müller, Mochenwangen, und Stellvertreter Gunnar Schillig, Rot an der Rot, wurden einstimmig bestätigt. Auch Schatzmeister Peter Heine, Bodnegg, und Schriftführerin Jasmin Ertingshausen, Urlau, wurden einstimmig gewählt. Die sieben Beisitzer sind mit ihren Wanderreitstationen über ganz Oberschwaben verteilt. Das zeigt, der Verein hat eine gesunde Mitgliederstruktur: Sarah Müller, Rheinstetten, Michael Wieland, Ailingen, Christa Heine, Bodnegg, Armin Scheffold, Vogt, Elisabeth Grammel, Kressbronn, Doris Schweikert, Unterwachingen und Barbara Ochotta, Unteropfingen. Insgesamt gibt es 42 Wanderreitstationen, die alle auf der Homepage aufgeführt sind mit ihren Angeboten: www.wanderreiten-oberschwaben-bodensee.de. Zu Kassenprüfern wurden Ottmar Rupp, Bodnegg, und Martin Stellberger, Weingarten, bestellt.

Katrin Müller lobte in ihrem Rechenschaftsbericht die Mitglieder, weil sie durchweg aktiv sind. Sie beherbergten nicht nur viele Wanderreiter das Jahr über sondern unterstützen auch die Vereinsarbeit. Gleich zwei Messen in Friedrichshafen waren mit Ständen zu besetzen: die Messe Pferd Bodensee und die Americana. Dort waren die Besucher sehr interessiert an den Angeboten der Wanderreiter und so fand die stets aktuelle gedruckte Karte über die Wanderreitstationen in Oberschwaben großen Anklang. Sarah Weißenrieder stellte fest, dass kurz nach den Messen das Wanderreiten einen Anstoß bekommt wegen der informativen Karte, aber auch weil es sich herumgesprochen hat, dass der Verein durchweg kompetente Gastgeber hat und die Pferde gut versorgt werden. Almuth Scheffold stellte das Säumen vor, was auf die frühen Transporttouren mit Pferden und Eseln zurückgeht. Katrin Müller freute sich zudem über neue Mitglieder und auch Fördermitglieder. Der „Stationenritt“ des Vereins nach Vogt zu Armin und Almuth Scheffold sei ein Erlebnis gewesen, betonte die Vorsitzende. Ein wichtiger Baustein der Vereinsarbeit ist die runderneuerte Homepage, die sämtliche Stationen auf einer digitalen Karte aufführt. Dort wie auf der gedruckten Karte finden sich zudem 16 „Pferdefreundliche Gaststätten“, die zum Verweilen einladen sowie verschiedene Pauschalangebote von Wanderreitstationen.