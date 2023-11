Veranstaltung in der KHS Friedrichshafen

Eine gemeinsame Veranstaltung der ufh Ravensburg mit den Arbeitskreisen Friedrichshafen und westl. Bodenseekreis fand am 7. November in der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis in Friedrichshafen statt.

Zu diesem Abend konnte der Referent, Keynote Speaker und „Mr. Charisma2022“ Herr Michael Kienzle gewonnen werden.

Er referierte vor einem begeisterten Publikum im gut besetzten Saal der KHS über das Thema „Preis Wert verkaufen ‐ Gute Preis ‐ Gute Kunden ‐ Gute Gewinne“. Dazu gab es viel Input und praktische Beispiele von ihm.

Nach diesem kurzweiligen Vortrag gab es für die anwesenden Teilnehmerinnen und Gäste bei einem Imbiss und Getränken Gelegenheit, sich mit netten und informativen Gesprächen auszutauschen.

Die ufh Ravensburg bedankt sich bei den AK Friedrichshafen und westl. Bodenseekreis für die tolle Zusammenarbeit und Organisation, sowie bei der KHS FN für die Bereitstellung des Saales und der Getränke. Weitere gemeinsame Veranstaltungen sind in Planung.