Verabschiedungen am Lehrkräfteseminar Weingarten (BSGYM)

Am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Berufliche Schulen und Gymnasium) sind die Bereichsleitungen Herr Claus Mathes und Herr Franz Dreher in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Über Jahrzehnte hinweg haben sie mit großem Engagement unzählige Lehrpersonen ausgebildet und bei der Erarbeitung von landesweiten fachdidaktischen sowie pädagogischen Konzepten maßgeblich mitgewirkt. Ihre stetige Motivation für den Lehrer*innenberuf und das Engagement sich für die Interessen und Wünsche der Referendar*innen einzubringen, hat die Ausbildung in Weingarten geprägt. Claus Mathes war für den Bereich Wirtschaftswissenschaften, Franz Dreher für den Bereich Ingenieurswissenschaften verantwortlich.

Die Seminarleitung bedankte sich auch im Namen aller Ausbilder*innen und (ehemaligen) Lehramtsanwärter*innen für die sehr gute Zusammenarbeit und würdigte den langjährigen Einsatz, das Pflichtbewusstsein und ihre Loyalität zum Seminar. Sie lebten für die Lehrerbildungsarbeit und ihr Anliegen, für sehr guten Unterricht Sorge zu tragen, war unübersehbar. So verwundert es nicht, dass beide bereits bei den Lehramtsstudenten an den Hochschulen Ausbildungsinhalte übernahmen und die Begleitveranstaltungen durch das Seminar Weingarten sowie die Koordination mit den Lehrstühlen jahrelang organisierten.

Für den neuen, spannenden Lebensabschnitt wünschten Seminarleiter Jan Wischmann und sein Stellvertreter in der beruflichen Abteilung, Thomas Rädle, ihnen eine glückliche, erfüllende und vor allem gesunde Zukunft.