Verabschiedungen 2023 am Gymnasium Bad Waldsee

Vor den Sommerferien 2023 waren zahlreiche Kollegen und Kolleginnen des Gymnasiums Bad Waldsee zu verabschiedet. Dies findet zwar regelmäßig an Schulen statt, da junge Lehrer und Lehrerinnen nach dem Referendariat nicht zwangsläufig an den Ausbildungsschulen bleiben können oder die Region wieder verlassen wollen. Dieses Jahr hatte das Gymnasium Bad Waldsee allerdings auch zwei weitere Kollegen in den Ruhestand zu verabschieden, Michael Holdt und Jochen Krüger. Auch Jakob Beer, der nach dem Abitur noch ein FSJ am Gymnasium absolvierte, wurde zum Studium der Physik verabschiedet.

Bei der Hockete des Kollegiums und der Ehemaligen im Anschluss an das Unterrichtsende gab es ein sehr großes Programm für alle zu Verabschiedenden. Hier wurde in Sketchen, Reden und Bildern der Besonderheiten gedacht und insbesondere die beiden Kollegen wertschätzend gewürdigt. Im Falle des in den letzten Jahren hauptsächlich am Seminar Weingarten tätigen Kollegen, Jochen Krüger, waren hier vor allem seine Verdienste um das Chemielabor an der Schule zu nennen, welches sich durch Herrn Krüger und Kollegen*innen als S1–Life Sciences–Kompetenzzentrum in der Region einen Namen machen konnte. Obwohl Herr Krüger als Aus– und Fortbilder außerhalb der Schule vielbeschäftigt war und nur noch wenige Stunden unterrichtete, setzte er sich zusammen mit Birgit Bader–Sickinger — auch während der Pandemiezeit — intensiv dafür ein, dass im Rahmen der Begabtenförderung die Teilnahme an „Jugend forscht“ nicht nur stattfinden, sondern, dass die neu gegründete Forscher–AG auch sofort erste Plätze gewinnen konnte. Ähnliches gilt für Michael Holdt bezüglich der Mathe– und Sportfachschaft — beide Fachschaften werden seine Expertise, Pädagogik und ruhige Überlegtheit schmerzlich vermissen.

Bereits am Morgen bei der Vollversammlung in der Sporthalle erhielten die bei der gesamten Schulgemeinschaft beliebten Junglehrer und Junglehrerinnen Nico Stoll, Johannes Reimann, Julia Hölz und Lorena Tierno anerkennenden Applaus. Vom Kollegen Michael Holdt verabschiedete sich die Schülerschaft sehr anhaltend und emotionsgeladen mit Standing Ovations. Entsprechend seiner zugewandten Art verabschiedete sich der beliebte Lehrer dann auch: „Glaubt an Euch, danke, dass ich so viel von Euch lernen durfte!“ Alles Gute an die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.