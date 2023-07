Verabschiedung der Neuntklässler am SBBZ–Lernen

Am Montag, 17. Juli wurden die Neuntklässler des SBBZ–Lernen Bad Waldsee aus der Schulgemeinschaft entlassen. Sechs Schülerinnen und Schüler beginnen nun einen neuen Lebensabschnitt, der mehr Verantwortung und Eigenorganisation mit sich bringen wird.

Eine Schülerin und ein Schüler haben an der Schulfremdenprüfung teilgenommen und sehr beachtliche Hauptschulabschlüsse erzielt. An dieser Stelle nochmals eine herzliche Gratulation!

Die gesamte Schulgemeinschaft hatte sich ein kurzweiliges und würdiges Programm für die sechs „Ehemaligen“ überlegt. Mit Liedern, guten Wünschen, persönlich adressierten Elfchen, einer extra erstellten Schülerzeitung und einem besonderen Theaterstück von Aschenputtel bildeten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften den abwechslungsreichen Rahmen der Zeugnisübergabe.

Im Anschluss an den offiziellen Teil traf sich die Schulgemeinschaft bei bestem Wetter im Schulgarten zum jährlichen Picknick. Die Familien trugen mit tollem Fingerfood zum Gelingen des Abends bei. Erneut gab es eine große und sehr leckere Auswahl an Salzigem und Süßem.

Zum Abschluss des Schuljahres fuhren die Schülerinnen und Schüler in der vorherigen Woche noch in den Skyline–Park und machten eine Schulhausübernachtung. Sicherlich werden auch von diesen besonderen Tagen noch viele Eindrücke in Erinnerung bleiben.

Wir wünschen den „ehemaligen“ 9ern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und freuen uns über ein Wiedersehen.