Verabschiedung der 9. und 10. Klassen

Mit dem Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani eröffnete der Grundschulchor unter der Leitung von Jonas Schmid die Schulversammlung der Werkrealschule, die ganz unter dem Motto der Verabschiedung der Abschlussklassen stand. Die Klassen 5 bis 8 hatten in den letzten Tagen Herz–Glückskleeblätter gebastelt und darauf ihre Wünsche für alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen geschrieben. Fijon und Vika riefen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 auf und lasen jeweils einen Wunsch vor. Auch die Lehrerinnen und Lehrer der Werkrealschule hatten etwas zum Abschied vorbereitet: Sie sangen eine umgeschriebene Version von „Leaving on a Jet Plane“. Danach verlieh Christof Sies die Urkunden der Bundesjugendspiele. Zum Schluss hatte Nadine Schneider noch eine tolle Überraschung für ihre ehemalige Klasse. Die jetzigen 9er hatten vor 4 Jahren in der 5. Klasse einen Brief an ihr „zukünftiges Ich“ geschrieben. Diese Briefe wurden von ihrer ehemaligen Lehrerin an die Absolventen übergeben.

„Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern der Abschlussklasse alles Gute für Ihre weitere Zukunft!“ so die Klassenlehrer der Werkrealschule.