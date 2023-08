„Ver–rücke Deine Grenzen“ zu Gast in der Galerie Weingarten

Denken außerhalb der inneren Box: der Vorteil kreativer Grenzüberschreitung! Trotz der herrschenden Hitze lockte dieser Titel 16 Interessierte in die Galerie Weingarten, in der noch bis zum 17. September der Ravensburg–Weingartener Kunstverein die Ausstellung „das Wesen der Linie“zeigt.

Neben der Frage, ob man eigentlich Talent braucht, um seiner Leidenschaft zu folgen und in seinem Metier gut zu sein, beschäftigte sich der Workshop auch damit, wie man selbst eigentlich mit Kritik und Fehlern umgeht und wie man es könnte. Wie sieht man sich selbst. Ungewöhnliche Kreativitätsübungen zeigten den Teilnehmenden, wie viel Spaß Kontrollabgabe und richtiges Hinsehen machen können. Und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. In diesem Schnupperkurs wurden diese buchstäblich aufs Papier gebracht und durften mit nach Hause genommen werden.

Die Rechtsanwältin, Trainerin und Künstlerin Anne Claire Schroeder–Rose will mit ihrem Better by Art Programm Menschen weitere Möglichkeiten an die Hand geben, mit Herausforderungen gut umzugehen, an die eigene Kreativität zu glauben und sie in vielen Lebensbereichen einzusetzen. Die Ausstellung selbst ist Freitag bis Sonntag jeweils 14 bis 17 Uhr geöffnet.