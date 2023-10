ver.di ehrt treue Gewerkschaftsmitglieder

Die Gewerkschaft ver.di ehrte bei ihrer diesjährigen Jubilarfeier in Weingarten 60 Mitglieder für ihre langjährige Treue in der Gewerkschaft. Den Jubilarinnen und Jubilaren wurde für ihre jeweils 25, 40, 50, 60, 65 und einmal sogar 70 Jahre Mitgliedschaft und ihren persönlichen Einsatz in der Gewerkschaft feierlich gedankt.

Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Ulm-Oberschwaben, blickte in ihrer Begrüßung auf ein ereignisreiches Jahr mit erfolgreichen Tarifabschlüssen zurück. Erfreulicherweise sind in diesem Jahre viele neue Mitglieder der ver.di beigetreten. Denn immer mehr Beschäftigten wird in den Tarifauseinandersetzungen klar, dass Verbesserungen nur mit der Gewerkschaft möglich sind.

Bärbel Mauch, Geschäftsführerin der DGB-Region Südostwürttemberg, zeigte in ihrer Rede Hochachtung für so viel Engagement in der Gewerkschaft. „Ihr alle seid auf unterschiedliche Art und Weise aktiv und tragt zum Erfolg unserer Demokratie bei. Denn bereits die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist ein Bekenntnis zu demokratischen Werten und zur Bereitschaft, dafür einzustehen und zu kämpfen.“ Sie würdigte mit Blick auf die Eintrittsjahre die Leistungen der Jubilarinnen und Jubilare. Dabei stellte sie die Errungenschaften und Erfolge gewerkschaftlichen Handelns heraus, aber auch außerordentliche allgemeinpolitische Ereignisse speziell aus jenen Jahren, in denen die Jubilarinnen und Jubilare in die Gewerkschaft eingetreten waren.

Sie betonte „immer ging es uns um die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse in unserem Land. Wir treten für Solidarität ein, fordern sie, kämpfen für sie, leben sie.“