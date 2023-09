Urlaub ohne Koffer in der Region

Die „Stiftung Solidarität am Ort“ hat zusammen mit der katholischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg zum wiederholten Mal drei Tage „Urlaub ohne Koffer“ finanziert. Viele Seniorinnen und Senioren freuten sich sehr über dieses Angebot, dass ein Urlaub für sie organisiert und liebevoll begleitet wird.

Vom 4. bis 6. September konnten sich zwölf rüstige Senioren und Seniorinnen unter der Leitung von Monika Braun, Stiftung Solidarität am Ort, und Heike Blick, Seelsorgeeinheit Ravensburg-Mitte, und drei Betreuern, über dieses Angebot freuen. Jeden Morgen kamen die Teilnehmer ins Haus der katholischen Kirche Ravensburg. Hier stimmten sie sich mit einem morgendlichen Impuls und Frühstück in den Tag ein. Bei herrlichem Wetter folgten die Tagesausflüge. Nach den Tagesausflügen tauschten sie in der Gruppe ihre Eindrücke des Tages untereinander aus und nahmen noch ein kleines Vesper zu sich.

Am ersten Tag fuhr die Gruppe mit zwei Bussen nach Wolfegg. Dort führte sie Diakon Raimund Klenota in professioneller Weise durch Kirche und örtliche Sehenswürdigkeiten. Mittagessen in der „Post“, Spaziergänge mit Kaffee und Eis essen, der Besuch der Lorettokapelle rundeten den Ausflug optimal ab.

„Heilig Kreuztal“ war das Ziel am zweiten Tag. Eine beeindruckende Führung erschloss den Teilnehmenden die historisch interessante Klosteranlage. Mittagessen im Bildungshaus von Heilig Kreuztal, anschließende Spaziergänge in der Klosteranlage rundeten den Ausflugstag ab.

Am dritten Tag besuchten die „Urlauber ohne Koffer“ Lindau, wo sie die Stadt, Essen am See und eine wunderbare Schifffahrt von Lindau nach Langenargen genießen konnten. Am Ende der drei Tage bedauerten alle, dass diese besonderen Urlaubstage schon zu Ende waren.

Zwei Teilnehmer waren seit zwanzig Jahren nicht mehr im Urlaub. Andere gingen jeden Abend mit Ruhe und innerem Frieden nach Hause. Alle lobten die lebendigen Gespräche, die Freude und Leichtigkeit miteinander und die liebevolle Begleitung durch das Team. Alle hofften, gesund zu bleiben und dieses wunderbare Angebot nochmals in Anspruch nehmen zu können.