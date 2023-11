Unterwaldhausen

Dorfstube wird noch gemütlicher

Unterwaldhausen / Lesedauer: 1 min

Natalie Rieche von der Leader-Geschäftsstelle, übergibt die Regionalbudget-Plakette an Michael Volk in der Dorfstube. (Foto: Remo )

Das Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen beherbergt das Feuerwehrhaus, den Probenraum für den Musikverein, den Festsaal der Gemeinde und die Dorfstube, eine kleine in die Jahre gekommene Gaststätte. Im Herbst vergangenen Jahres kam eine Initiative der fünf im Ort tätigen Vereine auf das Bürgermeisteramt zu und schlug vor, in einer Zusammenarbeit die Dorfstube neu zu beleben und damit der Dorfgemeinschaft wieder einen niedrigschwelligen Treffpunkt zur Verfügung zu stellen.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 10:10 Von: sz