Blechschaden bei Unterwaldhausen

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 288 bei Unterwaldhausen entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 65-jährige Lenker eines Citroën wollte von der K 7975 aus Geratsberg kommend nach rechts auf die L 288 einbiegen. Hierbei übersah er einen in Richtung Unterwaldhausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Ford. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.