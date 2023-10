Unterstützung für südamerikanische Kinder am Gymnasium

Rund 13.000 Euro hatten die Schüler und Schülerinnen beim Charity Lauf um den Stadtsee vor den Sommerferien nicht nur erlaufen, sondern so viel wurde danach auch wirklich von deren Sponsoren an den Verein „Desierto Florido“ überwiesen (Stand 30. September). Mit einem Teil dieser stolzen Summe konnten die Vereinsmitglieder beispielsweise in Bogotá, Kolumbien, ein gebrauchtes Auto kaufen, um Essensspenden für die ärmsten Kinder einzusammeln, die dann vom Verein als Mittagessen ausgegeben werden. Des Weiteren ermöglicht dieses Projekt eine Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung für bedürftige Kinder. Das restliche Geld kommt dem noch sehr jungen Projekt Cusumbi, das im Regenwald an der Küste Ecuadors liegt, zugute. Mit den Spendengeldern wird eine nachhaltige Infrastruktur aufgebaut. Ziel des Projektes sind unter anderem Jugendarbeit, Artenschutz, nachhaltige Entwicklung und die Bewahrung kulturellen Erbes.

Es wird deutlich, dass durch unsere Vertreterin des Tübinger Vereins am Gymnasium, der Lehrerin Julia Gray, alle geplanten Ausgaben transparent gemacht werden können, das heißt, dass bei diesen Projekten für alle stets nachvollziehbar ist, wo das gespendete Geld landet. Nachdem einige Schüler und Schülerinnen sogar die 20-Kilometer-Marke beim Charity Lauf „geknackt“ hatten (Philipp Kirchgessner, 8b, Menno Popken, 10c, Daniel Zadorczhnyy,10c, Theo Klingele, 11b jeweils 20 Kilometer, Leon Ziegler, 6c, Luis Bodenmüller 7a, Emil Deiber, 10b, Lena Deiß, K1 sowie Markus Lenze, K2, je 22 Kilometer) und Daniel Drewniok (K2) sogar 24 Kilometer erlief, sind nun alle Klasse zwischen sieben und elf aufgerufen, bei „Mitmachen Ehrensache“ teilzunehmen. Am 5. Dezember können Jugendliche des Gymnasiums hierbei für einen Stundenlohn von 5 Euro sechs Zeitstunden in einem Betrieb ihrer Wahl arbeiten, statt die Schulbank zu drücken. Dieses Geld kommt schließlich wieder zu hundert Prozent „Desierto Florido“ zugute. So sammeln die Schülerinnen und Schüler berufsorientierte Erfahrungen und helfen den Kindern Südamerikas! Danke und viel Spaß dabei.