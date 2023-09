Unterschwarzach

Scheiben an Firmengebäude eingeschlagen

Unterschwarzach / Lesedauer: 1 min

An einem Firmengebäude in der Pfarrfeldstraße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch zwei Fenster eingeschlagen. In das Gebäude gelangte der Unbekannte laut Polizeibericht offenbar nicht.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 15:37 Von: sz