Kinderkleiderbasar „Rund um‘s Kind“ in Unterschwarzach

Das Basarteam veranstaltet am Freitag, 22., und Samstag, 23. September, einen Kinderkleiderbasar „Rund um‘s Kind“ in der Turn und Festhalle. Saubere, aktuelle und gut erhaltene Herbst– und Winterbekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, sowie Kinderwagen, -fahrzeuge, -bücher, Autositze, Schlitten, und Spielzeug werden angeboten.

Keine Unterwäsche und Plüschtiere, maximal 50 Teile, drei Paar Schuhe, Kleider, Jacken und Schneeanzüge bitte auf einem Kleiderbügel bringen. Die Annahme erfolgt am Freitag, 22. September, von 14.30 bis 15:30 Uhr, der Verkauf folgt dann am Samstag, 23. September, von 13 bis 15 Uhr.

Nähere Infos und Kundennummern erhalten Interessierte ab sofort unter den Telefonnummern 0152/58976697 (bis Nr. 60), 0152/57067385 (ab Nr. 61), gerne auch per WhatsApp, oder per Mail an [email protected]. Auch Inhaber einer reservierten Nummer sollten sich anmelden.

Für jede Kundennummer berechnen die Organisatoren drei Euro, die bei der Annahme am Freitag erhoben wird. Vom Verkaufserlös gehen zehn Prozent an eine soziale Einrichtung. Die Abholung ist am Samstag, 23. September, von 18.30 bis 19 Uhr. Nicht abgeholte Artikel werden dem Roten Kreuz gespendet. Während des Verkaufs am Samstag wird „Kuchen to go“ für Jederman angeboten.