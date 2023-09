Unternehmerfrauen im Handwerk beim Museum Humpis–Quartier

Im August besuchten die Unternehmerfrauen des Arbeitskreises Ravensburg das Museum Humpis–Quartier, um die noch zu der Zeit aktuellen Ausstellung „Eine Frage des Geschlechts — Frauengeschichte in Ravensburg“ anzuschauen. Diese sehr interessante Führung übernahm die Museumsleiterin Frau Mücke, die mit den begeisterten Damen und einem Herrn durch verschiedene Räumlichkeiten des Museums ging, um ihnen eine Menge Geschichtliches zu berichten. Im Anschluss gab es einen gemeinsamen Ausklang in der Gaststätte Humpis. Alle waren sich einig, dass weitere Besuche in Museen folgen werden. Foto: ufh Ravensburg

