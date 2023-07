Unternehmerfrauen im Handwerk — Ausflug nach Friedrichshafen

Beim Julitreffen stand ein Besuch der Unternehmerfrauen im Handwerk, Arbeitskreis Ravensburg, beim SWR Studio in Friedrichshafen an. Das Studio ist für die Berichterstattung aus den Landkreisen Ravensburg, Bodensee, Konstanz und in Teilen Sigmaringen zuständig. Es berichtet multimedial, also für Fernsehen, Hörfunk und online.

Zwei Redakteure führten die Damen, aufgeteilt in Gruppen, durch die Räumlichkeiten, bei dem es tolle Einblicke vor und hinter die Kulissen des SWR gab.

Die überaus interessante und informative Führung beeindruckte die Damen sehr. Die dabei vielen aufkommenden Fragen wurden von den beiden Redakteuren, Herrn Wanner und Herrn Polzin, fleißig beantwortet.

Im Anschluss nach dem Besuch ließen die Damen bei einer gemütlichen Einkehr den Abend bei guten Gesprächen und leckerem Essen ausklingen. Im August ist ein Besuch im Humpismuseum RV geplant.