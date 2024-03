Umwelttag in der Ortschaft Eschach

Viele fleißige Hände haben sich auch dieses Jahr wieder am Umwelttag beteiligt. Den Anfang machten am Freitag, 15. März, die Schülerinnen und Schüler der Stefan-Rahl-Grundschule, sowie die Kinder der Kindergärten St. Maria, St. Norbert und dem Kinderhaus Lukas. Einen Tag später starteten dann Einzelpersonen, Familien und zahlreiche Vereinsmitglieder, ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken, um die einzelnen Ortsteile von Weißenau, Torkenweiler, Weiherstobel, Oberhofen, Ober- und Untereschach sowie Gornhofen von Unrat und Müll zu befreien. Insgesamt wurden über 1.880 Kilo Abfall aufgesammelt, welcher vom Ortsbauhof anschließend fachgerecht entsorgt wurde. In guter Tradition trafen sich die fleißigen Sammlerinnen und Sammler zum Abschluss des erfolgreichen Umwelttages um 12 Uhr im Rathaus zu einem gemeinsamen Essen. Bei netten Gesprächen und guter Laune wurde sich über das immense Müllaufkommen und die spektakulärsten Fundstücke ausgetauscht. Die Ortsverwaltung bedankt sich bei allen Beteiligten, die sich am Umwelttag 2024 engagiert haben.

