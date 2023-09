Am 22. und 24. September führten die Mädchen und Jungs der Jungen Kantorei das Musical „UFO ‐ Kein Wunsch ist schnuppe“ in der voll besetzten Alten Kirche in Mochenwangen auf. Sie entführten die Zuschauer in das Jahr 2164. Wünsche und Träume ‐ die gibt es immer noch, auch im 22. Jahrhundert.

Die Kinder übten fleißig seit Monaten unter der musikalischen Leitung von Kuni Schmid, Judith Karle und Regina Häußler die Lieder und Texte für das Musical. Begleitet wurde das Stück mit spaciger Musik und Lichttechnik von Antje Stuberg, Tino Braun, Jonas Huurdeman, Isabell Trautmann, Christian und Stefan Sontheimer.

Sie entführten die Zuschauer auf das Raumschiff Overfly 2. Dort wurden sie von den Reisebegleitern Berit und Dylan empfangen. Spannende Angebote und Attraktionen wurden vorgestellt. Die Space Girls traten mit ihrem abgefahrenen Song „Unser Leben ist geil“ auf. Als nächstes Highlight verkündete der Roboter einen Ausflug mit den Weltraum-Scootern. Die Abenteuerlust der fünf Freunde war kaum zu bremsen und schon waren sie unterwegs auf die Rückseite des Mondes. Hier gerieten sie in einen turbulenten Meteoritensturm. Dank der Sternschnuppensammlerin, ihren vielen kleinen Sternschnuppen und den guten Wünschen von Lisa sowie dem Sternschnuppenpulver von Jane aus dem Indianerladen konnten die fünf Freunde wohlbehalten zur Erde zurückkehren.

Nach einer grandiosen Premiere am Freitag folgte eine spacige Aufführung am Sonntag. Unter tosendem Applaus der Zuschauer gaben die jungen Sängerinnen und Sänger noch eine Zugabe.

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und fleißigen Helfern im Hintergrund, die zum tollen Gelingen des Musicals beigetragen haben.