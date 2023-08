Überraschung beim Patrozinium in Ehrensberg

Am frühen Donnerstagvormittag, 10. August, hatten sich zahlreiche Gläubige nach Ehrensberg aufgemacht, um dort in der Kapelle das Patrozinium des heiligen Laurentius zu feiern.

Nach der Überlieferung hatte Laurentius am 10. August 258 nach Christus den Märtyrertod durch Verbrennen auf einem glühenden Rost erlitten. Hoch in Ehren stand der heilige Laurentius vor allem in ländlich geprägten Regionen, so auch in Oberschwaben.

Pfarrer Stefan Werner, der den Patroziniums–Gottesdienst zelebrierte und zusammen mit Claudia Waibel (Gitarre) auch die Lieder anstimmte, berichtete begeistert gleich zu Beginn der Eucharistiefeier über seine Teilnahme und Erfahrungen am und beim Weltjugendtag 2023: „Gestern war ich noch mit der Bad Waldseer Teilnehmergruppe beim Weltjugendtag in Lissabon bei Temperaturen um 38 Grad und bin jetzt schon in Ehrensberg angekommen bei gerade mal 18 Grad“. Aus einem mitgebrachten Rucksack entnahm Pfarrer Werner einige Weltjugendtag–Utensilien (Wasserflasche, T–Shirt, Hut, Rosenkranz), deren Zeichen er deutete. In seiner Ansprache bezog er sich auf das Leben und Wirken des Heiligen und deutete dazu ein Erinnerungsbildchen, das an diesem Morgen jeder Patroziniums–Teilnehmer ausgehändigt bekam.

Es zeigt einen Menschen mit verbundenen Augen, in der einen Hand hält er ein Kreuz und in der anderen einen Kelch. Das Bild könne auf den tiefen Glauben des heiligen Laurentius hinweisen, der Gott blind vertraute. Nach der Segensspende bedankte sich Pfarrer Werner bei Claudia Waibel, bei den Ehrensberger Minis, bei der Kapellenmesnerin Anna Müller, die seit einem Vierteljahrhundert die Kapelle ehrenamtlich betreut. Sie alle wurden mit viel Applaus bedacht. Dann gab es nach dem Gottesdienst noch eine Überraschung. Vor der Kapelle hatte Edeltraud Bühler, eine Tochter von Fine Renz, die gerade ihren 90. Geburtstag in bester Rüstigkeit feiern durfte, alles für einen Sektempfang hergerichtet. Fine Renz hatte ihre Jugendzeit in Ehrensberg verbracht und gehört heute noch zum Stamm der Rosenkranzbeterinnen, die sich wöchentlich hier zum Beten treffen.

Die Kapelle gilt als Wahrzeichen des Weilers. Eine erfreuliche Nachricht machte bei den Gratulanten die Runde. Denn die Westseite (Wetterseite) der Kapelle, die einer dringenden Sanierung bedarf, soll im Herbst saniert werden. Darüber freuen sich alle Ehrensberger Bürgerinnen und Bürger.