TV Weingarten weiterhin STB-Turnschule in Silber

Bereits zum wiederholten Male hat sich die Abteilung Kunstturnen des TV Weingarten für die Zertifizierung zur STB-Turnschule in Silber des schwäbischen Turnerbundes qualifiziert. Die Auszeichnung ist zwei Jahre gültig und wird immer wieder von einem Gremium in Stuttgart neu geprüft und gegebenenfalls verlängert.

Die STB-Turnschule steht für qualifizierten Wettkampfsport im Turnverein. Die Abteilung unter Leitung von Janine Krestel besteht aus etwa 70 aktiven, jungen Turnerinnen, welche im Alter von vier bis fünf Jahren mit dem Grundlagentraining, bestehend aus Kraft- und Beweglichkeit beginnen.

Ein fester Bestandteil des Unterrichtes ist außerdem eine Grundlagenausbildung im Bereich Ballett und Tanz.

Die kleinen Mädels trainieren zweimal pro Woche und sind im Pflichtstufenbereich bei Wettkämpfen sowohl im Einzel als auch bei den Mannschaften bis in die Landesebene sehr erfolgreich. Erstmals seit einigen Jahren schickte der TV Weingarten im vergangene Jahr wieder eine zweite Ligamannschaft der Nachwuchsturnerinnen in der Kreisliga ins Rennen. Die langjährigen Turnerinnen gehen im Frühjahr in der Landesliga an die Geräte. Für diese Mädels heißt es, bis zu fünf mal wöchentlich zu trainieren. Das Trainerteam besteht aus fünf lizenzierten Trainerinnen, welche durch motivierte Übungsleiterinnen im täglichen Training unterstützt werden.

Neben regelmäßigen Wettkämpfen nehmen die Leistungsträgerinnen häufig auch an Showauftritten mit tollen Choreografien teil.