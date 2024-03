TV Weingarten turnt beim SDC in Ebingen

Am Samstag starteten zehn Turnerinnen der STB-Turnschule aus Weingarten in Ebingen beim sechsten Silberdistel-Cup, welchen einige Vereine als Vorbereitungswettkampf für die Ligasaison in einigen Wochen nutzen.

Am Morgen starteten beim Nachwuchscup 38 Turnerinnen, zum Teil der Bundesliganachwuchs aus anderen Vereinen, welche Turnhallen mit feststehenden Geräten und ganz anderen Trainingsbedingungen haben, an den Start gingen. Selina Krestel belegte hier Platz 14, Slavna Malsam schaffte es auf Platz 16. Elira Paqarizi belegte Platz 21. Jana Schmid kam auf Rang 24. Beim Wettkampf der Leistungsklasse 2 erturnte sich Chiara Vigneri, welche erstmals eine Schraube am Boden zeigte, den 12. Platz. Elena Döbele kam auf Rang 23, Annika Lang belegte die 33. Platzierung.

Am Mittag gingen Milena Kleyus, Lisbeth Beurer und Josefine Bogenrieder an die Geräte. Alle drei kamen gut durch ihre Übungen und turnten einen schönen Vierkampf. Bei der Siegerehrung reichte es dann für folgende Platzierungen. Milena: 10, Lisbeth 11, und Josefine kam auf den 7. Platz. Jetzt heißt es fleißig weiter trainieren und versuchen, die Schwierigkeitswerte bis zur kommenden Liga zu erhöhen.