Turnerinnen des TV Weingarten starten beim Gaufinale / Talentiade in Biberach. Am Sonntag ging es für fast 40 junge Nachwuchsturnerinnen des Turnverein Weingarten nach Biberach zum Gaufinale, bei welchem es darum ging, sich eines der begehrten Qualifikationsplätze für das Bezirksfinale im Mai zu sichern. Die ersten sechs Turnerinnen pro Altersklasse, konnten ein Ticket lösen.

In der Altersklasse (F-Jugend) holte sich die erst sechsjährige Liona Gjocaj den Tagessieg nach Weingarten. Maja Bittner, ebenfalls sechs Jahre alt, turnte einen tollen Wettkampf und holte sich die Bronzemedaille. In der E-Jugend, bei den achtjährigen Turnerinnen belegte Maila Krüger den tollen zweiten Platz. Auf Rang vier schaffte es Eleni Marquart. In der E-9 durfte Lina Czogalla mit dem 2. Platz das Siegerpodest besteigen. Amanda Barth kam auf Rang fünf und auch Josefine Sies schaffte die Qualifikation mit Rang sechs.

Weiter ging es mit der D-Jugend. In einem super starken Teilnehmerfeld kam Greta Obert mit tollen Übungen auf den fünften Platz. Bereits im dritten Jahr in Folge, zeigte sich Selina Krestel nervenstark und holte mit einem fehlerfrei geturnten Wettkampf Gold nach Weingarten. Gleich dahinter kam Jana Schmid, welche ebenfalls fehlerfrei und ausdrucksstark turnte, auf Platz zwei.

In der C-Jugend, bei den 12-jährigen Mädchen verteidigte Slavna Malsam erneut ihren Titel und kam mit einer super Leistung auf Rang eins. Eliz Salcan präsentierte sich ebenfalls ganz stark und holt sich die Bronzemedaille.

Bei den 13-jährigen Turnerinnen belegte Emila Förch, welche ebenfalls bereits im Vorjahr Gaumeisterin wurde Rang eins. Sie turnte sauber und bestätigte mit ihrer Leistung, dass mit ihr absolut zu rechnen ist. Isabel Storm belegt hier Platz sechs.

Außerdem war dieser Wettkampf ebenfalls die Qualifikation für die Mannschaften für das anstehende Bezirksfinale im Herbst. Alle Mannschaften des TV Weingarten der Jugenden E - D - und C- Jugend, holten Gold nach Hause.