Turnerinnen des TSV Reute erfolgreich beim Gaufinale

Am Sonntag, den 03.03.2024, war es wieder soweit und die Turnerinnen des TSV Reute starteten beim Gaufinale des Turngau Oberschwabens die Wettkampfsaison. Die sechs besten Turnerinnen pro Altersklasse sowie die ersten drei besten Mannschaften konnten sich hierbei für das Bezirksfinale qualifizieren.

Für die Mädchen der E-Jugend (8/9 Jahre) war es der erste Wettkampf überhaupt. Romy Strobel, Julia Landthaler, Romy Bixenmann, Madlen Bösch, Mia Erb und Greta Gnann turnten mit teilweise großer Nervosität die vier Geräte Sprung, Reck, Balken und Boden. In der E-8 fehlte Greta am Ende nur ein Zehntel zum 6. Platz, wodurch sie ganz knapp die Qualifikation verpasste. Mia, Madlen und Romy Bixenmann kamen auf die tollen Plätze 9, 12 und 21. In der E-9 erreichte Romy Strobel den starken 6. Platz und damit die Qualifikation zum Bezirksfinale. Julia kam auf den 19. Platz von insgesamt 48 gestarteten Turnerinnen. Mit der Mannschaft erreichten die Mädchen an ihrem ersten Wettkampf überglücklich den 3. Platz von 11 gestarteten Mannschaften und konnten sich somit über die Qualifikation zum Bezirksfinale freuen.

Im Anschluss war es dann für die D-Jugend (10/11) soweit. Mayla Bixenmann, Clara Blaser, Olivia Bodenmüller, Jessica Florea, Lara Müller, Lilou Vidakovic und unsere neu gewonnene Turnerin Helen Treuer konnten das Erlernte der letzten Monate zeigen und sich mit neuen Übungen beweisen. Mit nahezu fehlerfreien Übungen konnte Mayla mit 2 Zehntel vor Olivia auf das Siegerpodest steigen. Olivia nahm die Silbermedaille entgegen. Lilou erturnte sich mit dem 6. Platz ebenfalls die Qualifikation zum Bezirksfinale. Lara und Helen kamen in einem starken Teilnehmerfeld auf Platz 14 und 29 von insgesamt 45 Teilnehmerinnen. In der D-11 verpasste Clara mit dem 7. Platz ganz knapp die Qualifikation. Jessica erturnte sich den 9. Platz. Mit der Mannschaft kamen sie mit nur 1,5 Zehntel Rückstand auf den 3. Platz von 14 Mannschaften und freuten sich somit über die Qualifikation zum Bezirksfinale der Mannschaften.

Die C-Jugend (12/13) mit Luise Freudenberg, Lena Scheffler, Lena Weißenrieder und Sophia Zeller mussten durch Verzögerung der vorherigen Durchgänge lange auf ihren Wettkampf warten. Am Ende erreichte Lena W. und Sophia Platz 19, Lena S. kam auf den 23. Platz. Luise erturnte sich in der C-13 mit wiederrum nur einen Zehntel Rückstand den tollen 7. Platz.