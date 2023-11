Turnerinnen des TSB Ravensburg holen drei Pokale

Sehr erfolgreich war die diesjährige Saison für die Turnerinnen des TSB Ravensburg bei den Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfen 2023. Insgesamt starteten fünf Mannschaften des TSB RV. Das Turnier erstreckte sich über drei Wettkampfwochenenden. Und schon am ersten Wettkampftag in Reute gelang es den Mädchen ab Altersklasse 13+, den ersten Platz zu erturnen. Die D-Jugend (AK 10 u 11) erreichte dort ebenfalls eine gute Platzierung und legte mit Rang drei vor. In der E-Jugend AK (7 ‐ 9) starteten drei Mannschaften. Die E1 erturnte am ersten Tag den zweiten Platz, E2 und E3 mit den jüngeren Turnerinnen dieser Altersklasse verteidigten sich erfolgreich und landeten gegen 22 Mannschaften im guten Mittelfeld. Am zweiten Wettkampftag, der in Tettnang ausgetragen wurde, konnten die TSB-Turnerinnen in etwa das erste Ergebnis bestätigen, sodass am dritten Wettkampftag in Ailingen das Gesamtergebnis errechnet wurde.

So standen letztendlich die C-Offen auf dem Podest ganz oben und holten sich verdient den Pokal für den ersten Platz. Die E-Jugend stand ebenfalls auf dem Siegertreppchen und wurde mit dem zweiten Platz belohnt, und den dritte Podestplatz erturnte sich die D-Jugend mit einem dritten Platz.