TSV Reute Runners zu Gast in Augsburg

Am dritten Advent reisten drei kurzentschlossene Reute Runners nach Augsburg um am letzten Lauf der dortigen Winterlaufserie teilzunehmen. und kurz vor Weihnachten noch einmal Wettkampfluft zu schnuppern.

Austragungsort war dabei ein Waldgelände westlich von Augsburg, wo ein Rundkurs auf Forstwegen mit 3,1 km Länge und einigen teils heftigen Steigungen auf die Läufer wartete.

Der Startschuss für den Hauptlauf fiel bereits am Morgen um 10.15 Uhr bei eisigen Minusgraden und schickte die Sportler auf den Kurs, der von den Jugendlichen und Frauen zwei Mal und von den Männern drei Mal zu umrunden war.

Erste der Reute Runners war einmal mehr Paulina Wolf, die den Zielstrich nach 6,2 km und 24:55 min auf Platz drei der Frauenwertung überquerte. Ihr folgte Laurin Wolf auf Platz zwei der Klasse U18 in 26:28 min. Während seine beiden Kameraden bereits den verdienten Tee genossen, durfte Siegfried Borsutzky noch eine Runde laufen. Er kam nach 38:56 min über die 9,3 km Distanz auf Platz eins in der Klasse M65 und Gesamtplatz 37 der Männerwertung an.

Insgesamt waren im Hauptlauf 60 Läuferinnen und 115 Läufer, dazu sieben Jugendliche, am Start.