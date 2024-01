TSV Reute Runners verabschieden das Jahr sportlich

Den sportlichen Jahreswechsel feierte der Großteil der TSV Reute Runners diesmal beim Silvesterlauf in Sigmaringen. Auf einem flachen Rundkurs entlang der Donau zeigten insgesamt zehn Läuferinnen und Läufer aus Reute durchweg gute und bemerkenswerte Leistungen.

Im 5km-Rennen war vor allem Paulina Wolf beeindruckend stark unterwegs. Sie erreichte das Ziel nach hochklassigen 18:02min auf Gesamtplatz zwei der Frauenwertung. Einen tollen Auftritt hatte auch Laurin Wolf, der nach 18:53min und neuer persönlicher Bestzeit auf Platz drei der gut besetzten Klasse U18 den Zielstrich überquerte. Ihm folgten Ewald Fast (22:46min), Johanna Hilt (25:23min) und Manfred Borsutzky (25:51min).

Auf der 10km-Distanz sorgte Andreas Hilt aus Sicht der Reute Runners für das sportliche Highlight. Mit der Zielzeit von 37:35min bot er eine hervorragende Vorstellung, die zu Recht mit Platz zwei in der Klasse M45 belohnt wurde. Ebenfalls gut unterwegs war Siegfried Borsutzky. Er beendete das Rennen nach 40:15min auf Platz eins der Klasse M65. Die weiteren Reutener Läufer waren hier Patrick Merk (43:14min), Daniel Fix (44:36min) und Hubert Oberhofer, mit 46:45min auf Platz drei in der Klasse M65.

Mario Karrer von den TSV Reute Runners hatte den Kisslegger Silvesterlauf zum Jahresausklang gewählt. Den 7,7km Kurs im dortigen Schlosspark bewältigte er in 29:56min, was Platz 10 in der Klasse M35 bedeutete. Zusammen mit seinen Kindern Lea im Bambinilauf ohne Zeitnahme und Noah, der in der Klasse M07 nach 3:42min über 800m im Ziel war, beendete auch er das Jahr sportlich-erfolgreich.