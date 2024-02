TSV Reute Runners sechs Mal auf dem Podest

Vom dritten Lauf der Oberschwäbische Crosslaufserie, der am 28. Januar in Birkenhard ausgetragen wurde, brachten die TSV Reute Runners erneut sehr gute Ergebnisse mit nach Hause. Die zehn angetretenen Läuferinnen und Läufern aus Reute holten insgesamt sechs Podestplätze in den Einzelwertungen, sowie den ersten Platz in der Mannschaftswertung der Damen.

Im Jugendlauf über rund 3,6 Kilometer waren diesmal zwei Nachwuchsläufer der Reute Runners am Start. Julia Gütler schrammte in der Klasse WU18 nur um Sekunden am Podest vorbei und landete nach 16:42 Minuten auf Platz vier. Auch Laurin Wolf zeigte sich glänzend aufgelegt. Er beendete den Lauf nach 13:28 Minuten auf Platz zwei in der Klasse MU20. Manfred Borsutzky bestritt erneut den Jedermannscross und war nach 18:15 Minuten im Ziel.

Im Hauptlauf mit gut 7,2 Kilometern Länge war es aus Reutener Sicht vor allem im Frauenrennen spannend. Während die ersten zwei Plätze relativ ungefährdet waren, entspann sich in der dritten von vier Runden ein Zweikampf zwischen Paulina Wolf von den Reute Runners und Anna Trützschler von der TG Biberach um den letzten Podestplatz, den Paulina Wolf mit einem furiosen Schlussspurt letztendlich für sich entscheiden konnte. Sie überquerte die Ziellinie nach 28:56 Minuten auf Platz drei im Gesamteinlauf und Platz zwei in der Frauen-Hauptklasse.

Ganz im Zeichen der Reutener Läufer stand die Klasse M65. Mit Siegfried Borsutzky auf Platz eins in 29:14Minuten, Hans Breuninger in 29:36 Minuten auf Platz zwei und Hubert Oberhofer mit 33:34 Minuten auf Platz drei gingen alle Podestplätze in dieser Altersklasse nach Reute. Daniel Fix hatte in der gut besetzten AK M50 einen schweren Stand und musste sich trotz sehr guten 32:18Minuten mit Platz neun begnügen. Karin Nowak überquerte die Ziellinie nach 35:08 Minuten auf Platz zwei in der AK W50 und Sophie Klehammer landete in ihrem erst dritten Crosslauf mit für sie guten 38:01 Minuten auf Platz vier in der AK W30.

Zu guter Letzt holten Paulina Wolf, Karin Nowak und Sophie Klehammer dann etwas überraschend, aber nicht unverdient, den ersten Platz bei den Damenmannschaften nach Reute.