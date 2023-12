TSV Reute Runners gut in die neue Crosslaufsaison gestartet

Beim ersten Lauf der Oberschwäbischen Crosslaufserie am 10. Dezember in Blitzenreute war der TSV Reute diesmal mit insgesamt sieben Läuferinnen und Läufern vertreten, von denen sich sechs einen Podestplatz erkämpften. Einen sehr schlechten Tag hatte Johanna Hilt erwischt. Sie kam mit dem durch starken Regen sehr tiefen und schlammigen Kurs nicht zurecht und landete im Kinderlauf über ca. 1,2 km in der Klasse U16 auf einem enttäuschenden achten Platz. Laurin Wolf hingegen bot im Jugendlauf über ca. 3,6 km eine starke Vorstellung. Mit nur wenigen Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten überquerte er die Ziellinie auf dem verdienten dritten Platz. Ebenso erfolgreich waren die Übrigen im Hauptlauf über ca. 7,4 km. Paulina Wolf zeigte sich hier gut in Form und belegte nach verhaltenem Start und einer starken Aufholjagd den sehr guten dritten Platz im Gesamteinlauf der Frauen. Karin Nowak und Sophie Klehammer waren ebenfalls gut unterwegs und belegten in ihren Altersklassen W50 bzw. W30 jeweils den dritten Platz. Siegfried Borsutzky auf Platz eins und Hans Breuninger auf Platz zwei in der Klasse M65 rundeten die sehenswerte Bilanz der Reute Runners ab.

