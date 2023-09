TSV Reute Runners bei den Deutschen Meisterschaften

Mit vier Teilnehmern waren am 10. September auch Läuferinnen und Läufer des TSV Reute bei den Deutschen 10 Kilometer Meisterschaften im Straßenlauf am Start. Austragungsort war dieses Jahr Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald. Auf einem welligen Rundkurs entlang der Nagold hatten die Athleten bei schweißtreibenden Temperaturen dabei vier Runden zu absolvieren.

Die Reute Runners waren sämtlich für den Seniorenlauf mit Start um 13.15 Uhr gemeldet. Sie platzierten sich insgesamt sehr ordentlich, wenngleich auf Grund der Hitze ‐ der Veranstalter hatte mit zusätzlichen Erfrischungsstationen versucht etwas Abhilfe zu schaffen ‐ die Leistungen teils deutlich hinter den Erwartungen blieben. So beendete Karin Nowak den Lauf in der AK W50 als Elfte (49:02 min.), Uwe Hahn in der AK M60 als Fünfter (39:24 min.), Hans Breuninger In der AK M65 als hervorragender Dritter (41:05 min) und Siegfried Borsutzky überquerte die Ziellinie in der AK M65 als Siebter (42:28 min.).

Detaillierte Ergebnisse unter my.raceresult.com/259213