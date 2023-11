TSV Reute absolviert Erste-Hilfe-Kurs

Ruhe bewahren ist das A und O: Im Oktober hat der TSV Reute einen Erste-Hilfe-Kurs im Sportumfeld organisiert. 20 Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind der Einladung dazu gefolgt und haben sich an einem Abend zu möglichen Notsituationen und Unfällen im Sportumfeld weitergebildet.

Anhand vieler Praxisbeispiele hat Hans Zimmerer die Versorgung von typischen Sportverletzungen, wie zum Beispiel Stauchungen, Platzwunden und Brüchen behandelt und anschaulich erklärt, was bei Kreislaufproblemen, wie zum Beispiel Atemnot, Schwindel, Ohnmacht und anderen plötzlich auftretenden Beschwerden zu tun ist. Dabei kam auch die Praxis nicht zu kurz und die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit an einem Dummy die lebensrettende Herzdruckmassage zu üben, um im Falle des Falles die richtig Hilfe leisten zu können. Wichtig hierbei ist: Ruhe bewahren und überlegt die notwendigen Schritte einleiten, damit die bestmögliche Versorgung in einer medizinischen Notsituation möglich ist. Alle Teilnehmer*innen erkannten, wie wichtig die vor Ort durchgeführten Übungen sind um sie bei Bedarf auch ausführen zu können. Insoweit können die kommenden Übungs- und Trainingsstunden mit etwas mehr Gelassenheit und Ruhe durchgeführt werden.

Nicht nur die Fitness sondern auch die Gesunderhaltung der Mitglieder ist dem Verein und ganz besonders den Teilnehmenden ein Anliegen. Gleichzeitig versprechen sie sich damit eine weitere, umfängliche Betreuung ihrer Mitglieder.