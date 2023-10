TSV Eschach gratuliert Hanne Kraus

Sie wurde letzte Woche 80 Jahre alt und ist seit fast 45 Jahren immer noch aktive Übungsleiterin im TSV Eschach. Bereits im April 1979 startete Hanne Kraus als Trainerin in der Frauengymnastik, ab 1985 leitete sie eine gemischte Skigymnastikgruppe. Seit 1994 treffen sich jeden Donnerstag die sportbegeisterten Frauen zur gemeinsamen Gymnastik mit Musik. Ab 2004 bietet Hanne zusätzlich Nordic Walking jeden Dienstag und Donnerstag an. Hanne führte 2013 im TSV Eschach die erfolgreiche Veranstaltung „Im Dschungel sind die Kinder los“ ein, die bis heute in den Herbstferien von vielen Kindern angenommen wird.

Zusätzlich nahm sie mit Ihrer Sportgruppe bei vielen Deutschen Turnfesten in Berlin, Frankfurt, Mannheim, ebenso an einigen Landesturnfesten teil.

Hanne ist seit 1999 Frauenvertreterin im Turngau Oberschwaben, seit 2006 Vizepräsidentin im Freizeitsport Turngau Oberschwaben. Dort organisiert sie seit vielen Jahren das Turngau-Frühstück, Übungsleitertreffen, Vorträge, jährliche Wanderungen und Weiterbildungen (Erste Hilfe Kurs). Für ihren großen Einsatz im Sport wurde Hanne 2012 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet und erhielt für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und in Anerkennung besonderer Verdienste für den Turnsport in 2018 die STB-Ehrennadel in Gold. Die Abteilung Fitness + Bewegung bedankt sich recht herzlich bei Hanne Kraus für den sportlichen Einsatz im TSV Eschach und wünscht weiterhin viel Gesundheit für die aktive Weiterführung in ihren Sportgruppen.