TSV Eschach beim Landkreisfestival

Am 16. und 17. September feierte der Landkreis Ravensburg sein 50-jähriges Bestehen im Bauerhausmuseum in Wolfegg. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten sich am Sonntag auf der Showbühne verschiedene Sportgruppen aus Ravensburg. Auch die Mädels des TSV Eschach waren vertreten und zeigten ihren neusten Tanz, den sie mit ihrer Übungsleiterin Melanie Kathan einstudiert hatten. Für ihren gelungenen Auftritt wurde die Tanzgruppe mit riesigem Applaus belohnt und durften noch einen weiteren Tanz vorführen. Foto: TSV Eschach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.