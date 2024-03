TSB Ravensburg holt sieben Qualiplätze

Die Turnerinnen des TSB Ravensburg können Stolz sein auf ihre Leistungen beim diesjährigen Gaufinale der P-Stufen. Mit 22 Turnerinnen in 5 verschiedenen Altersklassen ist die Gerätturnabteilung dort angetreten. Die jüngsten Turnerinnen die E-Jugend AK9, war mit 6 Turnerinnen vertreten. Nele Tränkle holte sich mit über einem Punkt Abstand wie auch schon im Jahr davor den Gaumeistertitel. Und somit klar die Quali zum Bezirksfinale. In der D-Jugend war die Konkurrenz sehr stark, es wurde um jedes Zehntel gerungen, jeder noch so kleine Fehler wurde zum Verhängnis. Und so wurden auch die ersten Plätze, alle sehr knapp vergeben. Emi Mock holte sich den 3. Platz und ihre Teamkollegin Ilaria Germann den 4. Platz. In der D11-Jugend wurde ebenfalls sehr hohes Niveau gezeigt, sehr exakte Ausführungen geturnt. Auch die Ravensburger Turnerinnen turnten einen nahezu perfekten Wettkampf und erhielten gute Wertungen dafür. Zwar hat es nicht ganz aufs Podest gereicht, aber die Qualifikation ist in der Tasche. So turnte Nela Pabst auf den 4. Platz und Filippa Saad auf den 5. Platz.

In der Mannschaftswertung standen die TSB Turnerinnen in der D-Jugend auf dem Podest und wurden mit dem 2. Platz belohnt. Einen weiteren 2. Platz in der Mannschaftswertung gewannen die C-Jugendlichen in der AK14+. Auch in dieser Altersklasse wurden 2 Qualifikationsplätze für den TSB RV erturnt. Karola Pfender in der Einzelwertung auf Rang 3, und Rebecca Martiny mit der Einzelwertung auf Rang 4. Für das kommende Bezirksfinale im Mai fahren somit 7 Turnerinnen des TSB nach Villingendorf. Und die beiden Mannschaften dürfen im Herbst ihr Können nochmal unter Beweis stellen.